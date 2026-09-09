Messi sería máximo accionista de club de sgunda division española

El argentino habría alcanzado un principio de acuerdo para tomar el control del Eldense, recién ascendido a la Segunda División de España

Messi sería el máximo accionista de un club español.

De acuerdo con el diario MARCA, el astro argentino habría alcanzado un principio de acuerdo con los dueños del Eldense de la Segunda División de España para ser el accionista mayoritario del club.

En caso de confirmarse, sería la segunda acción empresarial de Messi, pues este mismo año se hizo con el 100% de las acciones del UE Cornellà, equipo de la Tercera Federación catalana.

Esta decisión respondería al deseo del campeón del mundo en 2022 de invertir su legado en el deporte, y esta vez en un club recién ascendido a la segunda división española, además de que el Eldense se encuentra en la provincia de Alicante, cerca de Cataluña y lugar donde piensa vivir cuando cuelgue los botines.

De completarse la operación, se podría formalizar en los próximos días, una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de "due diligence".

Esta compra también quedará sujeta a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El Eldense fue comprado hace un tiempo por un grupo inversor internacional con ascendencia colombiana liderado por el empresario Juan Carlos Trujillo, que le compró el club a su vez a Pascual Pérez en octubre de 2025.

En temas deportivos, el Eldense destituyó este lunes a Claudio Barragán, el primer entrenador de Segunda en caer.

En la presente temporada, el club alicantino apenas ha podido conseguir dos puntos en cuatro jornadas.