Messi se perderá duelo ante Pumas en Leagues Cup

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, señaló que serán las pruebas médicas las que marquen cuando Messi podrá regresar a los terrenos de juego

El entrenador argentino de Inter Miami, Javier Mascherano, dijo este martes que Lionel Messi no estará disponible para el partido de mañana ante el Pumas UNAM mexicano, por la lesión muscular que sufrió en el último encuentro y le obligó a ser sustituido.

"Para el partido de mañana no va a estar", dijo Mascherano en la rueda de prensa previa a la tercera y última jornada de la primera fase de la Leagues Cup, en la que Inter Miami juega como local y se disputa el pase a cuartos de final.

El preparador argentino dijo que había hablado ayer con Messi, y lo describió como "un jugador bastante especial que suele recuperarse muy bien de las lesiones", aunque señaló que serán las pruebas médicas las que marquen cuando podrá regresar a los terrenos de juego.

En el lado opuesto, Inter Miami recibió hoy la buena noticia de que podrá contar con el central uruguayo Maximiliano Falcón para el partido ante los Pumas, dado que el comité disciplinario suspendió la tarjeta roja que recibió el defensa contra Necaxa el pasado sábado.

"Es una buena noticia para nosotros. Creíamos que había sido injusto en el partido y esta decisión lo termina confirmando", afirmó Mascherano.

Sobre los Pumas, el entrenador aseguró: "Nos enfrentamos a un gran equipo con muy buenos jugadores. (Adalberto) Carrasquilla es de lo mejor".

Una victoria en el tiempo reglamentario certificaría la clasificación a cuartos de final de Inter Miami, mientras que cualquier otro resultado le haría depender del resto de partidos.