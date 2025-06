 Messi, mejor jugador del mes en la MLS con siete goles

Leo Messi, delantero del Inter Miami, fue elegido este jueves como mejor jugador del mes de mayo en la MLS, tras anotar siete goles y dar cuatro asistencias en los seis encuentros disputados.

Messi, vigente MVP de la MLS, lleva cuatro goles y cuatro asistencias en sus últimos dos parrtidos, en los que el Inter Miami ganó 4-2 al Montreal y 5-1 al Columbus Crew.

