Messi llega a Argentina para su despedida de la selección

Lionel Messi llegó este viernes a su ciudad natal, Rosario, acompañado por su familia, cuatro días antes del amistoso ante Benín, que marcará su despedida

Lionel Messi ya se encuentra en Argentina para disputar el último partido de su trayectoria con la selección albiceleste, programado para el martes 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El delantero de 39 años aterrizó durante la mañana de este viernes en el Aeropuerto Internacional de Rosario, después de viajar en un avión privado procedente de Fort Lauderdale. Estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo; sus hijos y otros integrantes de su familia.

Tras su llegada, el capitán argentino se trasladó a su residencia en Funes, localidad situada en las inmediaciones de Rosario, antes de incorporarse a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Messi solamente jugará el amistoso contra Benín

Messi forma parte de la lista de 28 futbolistas convocados para la serie de encuentros amistosos que Argentina disputa entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Sin embargo, su participación estará reservada exclusivamente para el duelo ante Benín.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas de Argentina y 17:00 horas del centro de México. Será la última aparición del número 10 con la selección, después de que anunciara su retiro internacional el pasado 31 de agosto.

Antes de la despedida, Argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso, también en el Monumental. Aunque Messi no está contemplado para jugar, su llegada anticipada abrió la posibilidad de que acompañe al plantel desde las tribunas, aunque su presencia todavía no ha sido confirmada.

La selección comenzó esta serie de partidos con una victoria de 4-0 sobre Bolivia, registrada el miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Foto: EFE

Preparan un homenaje junto a los campeones de Qatar

El partido contra Benín fue organizado como una jornada de despedida para reconocer la trayectoria del futbolista que condujo a Argentina al campeonato mundial de 2022.

La celebración contará con la presencia de integrantes del plantel campeón en Qatar y sus familias. También se prepararon elementos conmemorativos para la ocasión, entre ellos una camiseta especial con detalles dorados que Messi utilizará durante el encuentro.

Las entradas para el Monumental se agotaron rápidamente ante la expectativa generada por la última presentación del capitán frente a los aficionados argentinos.

El cierre de una trayectoria internacional de 21 años

Messi debutó con la selección absoluta en agosto de 2005, durante un amistoso contra Hungría. Desde entonces, pasó de disputar finales y atravesar momentos de cuestionamiento a encabezar una de las etapas más exitosas en la historia del combinado argentino.

El delantero llegará al encuentro con 207 partidos y 125 goles, registros que lo mantienen como el jugador con más apariciones y el máximo anotador de Argentina. Ante Benín alcanzaría su presentación número 208.

Además del título mundial de 2022, su legado incluye dos campeonatos de la Copa América y una Finalissima. El amistoso del martes marcará el cierre formal de una carrera internacional de 21 años y el inicio de una nueva etapa para la selección de Lionel Scaloni.