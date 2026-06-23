Messi hace historia y doblega a Austria con un doblete

La selección de Argentina, con dos goles de Lionel Messi, vence a Austria para ubicarse primer lugar del Grupo J y avanzar con rumbo a la siguiente fase

Dos goles del argentino Lionel Messi marcaron este lunes la victoria por 2-0 de su selección contra la de Austria para ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, ya con 18 tantos, dos por delante de Miroslav Klose, y situar a la albiceleste prácticamente en los dieciseisavos de final.

Argentina suma seis puntos y Austria tiene tres, pero, a la espera del Jordania-Argelia y de la última jornada, aún se podría dar un triple empate al frente de la tabla, por lo que el conjunto sudamericano no está clasificada aún matemáticamente.

En su sexto Mundial, Messi anotó a los 38 minutos y luego en el tiempo de descuento al final de la victoria ante Austria.

Asistido por el lateral Facundo Medina, Messi le pegó a la carrera desde el borde del área para batir al arquero austriaco Alexander Schlager y así apuntarse el historico tanto.

En los últimos instantes del duelo, inició un contragolpe por la banda izquierda y habilitó a Julián Álvarez, cuyo remate acabó en cuerpo del arquero. Messi no perdonó al recibir el rebote.

Para la anécdota quedó el falló de un penal de la "Pulga" al minuto 9, que trató de lanzar demasiado ajustado al palo izquierdo del meta austríaco.

Este duelo de la segunda jornada del grupo J se disputó en el estadio de Dallas, en Arlington, Texas, ante 70,655 espectadores.