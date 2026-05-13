Messi compra inmueble por 13.5 millones de dólares en Barcelona

Con Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022, como nuevo propietario, ahora se acometerá una reforma integral del edificio

El futbolista argentino Leo Messi ha adquirido las antiguas galerías Via Wagner, situadas en el Turó Park de Barcelona, una de las zonas más cotizadas de la ciudad española, por 13.5 millones de dólares.

La operación llega después de que se anunciara la compra del UE Cornellà, un club de la quinta categoría del fútbol español, también por parte del astro argentino, que actualmente milita en el Inter de Miami y que aumenta así sus inversiones en Barcelona y su área metropolitana.

Según informó este martes el vendedor de este activo, el 'private office' de Alejandro Alcaraz, Santomera Bay, la compra se ha llevado a cabo a través de la socimi (grupo de inversión en activos inmobiliarios) Edificio Rostower, propiedad del futbolista, quien vivió en Barcelona desde 2000, cuando se instaló con su familia procedente de su Rosario natal siendo apenas un adolescente, hasta 2021, cuando fichó por el PSG tras ganarlo todo con el F.C. Barcelona.

Las antiguas galerías Via Wagner permanecían cerradas desde 1993 debido a la existencia de 87 locales con propietarios y aspiraciones divergentes.

Con Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022, como nuevo propietario, ahora se acometerá una reforma integral del edificio, de 4,000 metros cuadrados, que posteriormente se destinará al mercado de alquiler.