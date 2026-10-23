Messi comparte con los niños su Premio Princesa de Asturias

Entre gritos de entusiasmo, miles de camisetas albicelestes y un Palacio de los Deportes completamente abarrotado, Lionek Messi vivió este jueves una de las convivencias más emotivas de su carrera.

El astro argentino celebró el Premio Princesa de Asturias de los Deportes arropado por más de 6,000 personas, en su gran mayoría niños, en un encuentro histórico con la comunidad educativa asturiana que ha contado con una sorpresa de altura: la presencia del mítico jugador del Real Oviedo, Santi Cazorla.

Un mensaje de cercanía

Sobre un escenario decorado en tonos verdes, balones y una portería tumbada que dibujaba la inicial de su apellido, Messi fue recibido con una auténtica ovación.

El evento dio paso a un formato cercano en el que los más pequeños pudieron interrogar directamente al campeón del mundo en 2022.

Visiblemente emocionado, Messi confesó el profundo cariño que guarda por España: "Es una felicidad enorme", señaló, recordando el largo tiempo que pasó en el país y agradeciendo que el público le siga recibiendo con los brazos abiertos.

El guiño con Cazorla

Uno de los momentos más especiales de la jornada llegó con la incorporación sorpresa de Santi Cazorla, leyenda viviente del Real Oviedo, Arsenal, Villarreal y Málaga.

Messi no escatimó en elogios hacia el asturiano, revelando que sus excompañeros en el Barcelona siempre le habían hablado maravillas de él y lo consideraban "una persona extraordinaria".

Por su parte, Cazorla respondió con deportividad recordando los duelos sobre el césped: "Cuando jugaba contra el Barcelona, la gente me decía por la calle 'a ver si no juega Messi', pero yo siempre quería que estuviera en el campo.