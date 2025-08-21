Mertens vence a excampeona Vekic y avanza en Monterrey

Mertens elimina a excampeona Vekic en Monterrey y avanza a cuartos del Abierto GNP Seguros tras ganar 6-3, 6-3 en 90 minutos

La tenista belga Elise Mertens confirmó su gran momento al derrotar a la croata Donna Vekic, ex campeona del Abierto GNP Seguros, con parciales de 6-3, 6-3 en la Segunda Ronda disputada en el Club Sonoma de Monterrey.

El duelo, que se llevó a cabo en la cancha Grandstand, comenzó parejo, con ambas defendiendo sus servicios hasta un empate 3-3 en apenas 20 minutos. Mertens consiguió el primer quiebre en el séptimo game y cerró el primer set con autoridad.

En el segundo parcial, el juego se volvió más irregular; el saque de ambas fluctuó y Mertens logró un tercer quiebre que le aseguró la victoria. Vekic cometió varios errores de revés, aunque nunca dejó de luchar apoyada por el público. La mayoría del partido se desarrolló desde la línea de fondo, con pocos acercamientos a la red, donde la croata tuvo algunas ventajas.

Mertens, número 21 del ranking mundial, cerró el encuentro en 90 minutos y busca su tercer título del año, tras triunfar en el Abierto de Singapur y el Abierto de Libema. En los cuartos de final se medirá a la rusa Diana Shnaider.