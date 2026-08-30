Mertens remonta y avanza a la final del Abierto GNP

Elise Mertens venció a Nikola Bartunkova por 1-6, 6-4 y 6-2 y disputará ante Diane Parry la final del Abierto GNP Seguros 2026

Elise Mertens tuvo que venir de atrás para conseguir su boleto a la final del Abierto GNP Seguros 2026, luego de derrotar a la checa Nikola Bartunkova en tres sets.

La belga, segunda sembrada y número 24 del mundo, superó a la representante checa, ubicada en el puesto 38 del ranking, por parciales de 1-6, 6-4 y 6-2, en un partido de gran intensidad.

Desde el inicio, Bartunkova mostró una gran determinación y tomó el control del encuentro. La checa aprovechó los problemas de Mertens para imponer condiciones y llevarse el primer set por 6-1 en apenas media hora.

La situación se complicó todavía más para la belga en el segundo parcial, cuando Bartunkova consiguió ponerse arriba 3-0 y parecía encaminarse hacia la victoria.

Mertens cambia el rumbo

La experiencia de la segunda favorita comenzó a pesar conforme avanzó el partido. Mertens elevó su nivel, ganó consistencia desde el fondo de la cancha y logró recuperar la desventaja hasta quedarse con el segundo set por 6-4.

Los números reflejaron lo cerrado del enfrentamiento. Mertens conectó el 62 por ciento de sus primeros servicios y ganó el 56 por ciento de los puntos disputados con su segundo saque.

En el acumulado, la diferencia fue mínima: la belga terminó con 89 puntos ganados, apenas tres más que los 86 de Bartunkova.

La belga sentencia en el tercer set

Con el partido nuevamente equilibrado, Mertens tomó el control definitivo en el tercer parcial. Bartunkova intentó mantenerse en la pelea y tuvo algunos momentos de reacción, pero la tenista belga consiguió imponer su experiencia en los puntos determinantes.

El 6-2 definitivo selló la remontada y colocó a Mertens en la final del torneo, ante un público regiomontano que siguió el encuentro con intensidad y terminó reconociendo la reacción de la jugadora.

La tenista nacida en Lovaina, Bélgica, disputará el campeonato frente a la francesa Diane Parry.

La final del Abierto GNP Seguros 2026 está programada para este sábado a las 17:30 horas, cuando Mertens buscará completar su remontada con el trofeo del torneo.