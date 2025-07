Merel Van Dongen anuncia su retiro de las canchas

"Una pequeña actualización sobre mí; actualmente estoy en el tiempo extra de mi vida futbolística, porque he decidido retirarme del fútbol profesional después del Campeón de Campeones del 16 de julio en San Antonio. Estoy muy feliz con la playera que porto, con las personas con quienes comparto en el campo y con el lugar donde lo estoy experimentando. Entonces, cuando el árbitro pite el final y me quite los tacos, estaré aliviada porque siempre di el 1,000%. Es mi último baile y estoy disfrutando cada paso. Arriba el Monterrey", compartió en sus redes sociales.