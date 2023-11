'Merecíamos ganar', Siboldi tras empate con San Luis

Para Robert Dante Siboldi, los TIgres merecían ganar ante el San Luis, aunque no le quitó mérito al rival que de último minuto sacó el empate.

"Siempre me preocupa, pero más cuando ele quipo no tiene respuesta, no juega bien o no intenta jugar bien, hoy intentó eso, en mi forma de ver merecíamos ganar, pero el rival hizo su planteamiento, le salió bien, un buen empate para ellos y siempre trabajamos para ganar", dijo en conferencia el DT felino.

Así mismo, condideró pudo hacer cerrado el partido al tener ventaja, pero dejó en claro buscaron más goles, "Hoy hubiera sido mas fácil ponerme defensivo para tener el marcador, pero los cambios fueron para buscar más goles y eso es lo que más me gusta, el equipo está para eso y si no tuviéramos eso buscaría otra forma, pero viendo el equipo que tenemos lo hago".

Y pese a lo doloroso que fue perder dos puntos en los últimos instantes, Siboldi no quiso poner excusas, "Lo que te pueda decir sonará a excusa y no quiero poner excusas, no es la idea y sabemos que hay que trabajar y mejorar, principalmente ponernos de acuerdo, entonces, es mejorable y lo importante es que es mejorable, no es nada fácil, somos conscientes que esos baches en una Liguilla no pueden estar.”

Comentarios