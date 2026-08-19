Memphis Depay seguirá en Corinthians hasta mediados de 2028

Corinthians cambió de postura y renovará a Memphis Depay por dos años, después de que la directiva había anunciado apenas una semana antes que no extendería el contrato del delantero neerlandés por motivos económicos.

El presidente del club, Osmar Stabile, confirmó este lunes que el nuevo acuerdo fue aprobado por el Consejo de Orientación y que Depay continuará en el equipo hasta mediados de 2028.

“Gracias a Dios, todo salió bien. Conseguimos la votación necesaria para la aprobación y ahora estamos tranquilos”, declaró Stabile tras la reunión.

La renovación ocurre después de una semana de tensión entre la directiva y un sector de la afición del Corinthians.

El pasado martes, el club había informado que no renovaría al atacante de 32 años debido al impacto económico que representaba mantener el contrato.

La institución sostuvo entonces que asumir un nuevo compromiso de esa magnitud no era compatible con el equilibrio financiero necesario para garantizar su sostenibilidad.

La decisión provocó indignación entre algunos aficionados. Un grupo de seguidores protestó incluso frente a la vivienda de Stabile, donde colocó carteles con mensajes contra el dirigente, incluso la directiva también recibió amenazas de muerte.

Ante la presión, el club retomó las conversaciones con el futbolista.

Depay también cuestionó al club

El propio Memphis Depay había criticado públicamente la decisión de Corinthians y aseguró que la institución había incumplido un acuerdo previamente establecido.

El delantero sostuvo que había pactado una extensión por dos años con el presidente y con las áreas deportiva, jurídica y financiera del club, pero que posteriormente algunas personas decidieron romper ese compromiso.

La situación comenzó a cambiar en los días siguientes, cuando ambas partes volvieron a negociar las condiciones del nuevo contrato.

Stabile explicó que Depay aceptó reducir considerablemente las cifras de su contrato, lo que permitió al club encontrar una fórmula que considera viable para sus finanzas.

“Por lo que percibí y por el trabajo que hicimos, tanto en el área jurídica como en la administrativa y también en la financiera, es posible que podamos pagar este contrato”, afirmó Stabile.

Depay se queda tras una etapa de títulos

El atacante llegó al Corinthians en septiembre de 2024, después de su paso por clubes como Atlético de Madrid, Barcelona y Manchester United.

Desde entonces ha disputado 79 partidos con el conjunto brasileño, con un registro de 20 goles y 15 asistencias.

Su etapa en el Timão también ha estado acompañada por títulos. Depay fue parte de los equipos que conquistaron el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa en 2026.

Ahora continuará bajo las órdenes del técnico Fernando Diniz, exseleccionador de Brasil, con un contrato que lo mantendrá ligado al Corinthians hasta 2028.