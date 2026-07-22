¡Memorable! Anuncia Guillermo Ochoa su retiro del fútbol

Mediante sus redes sociales, el guardameta compartió un emotivo video repasando su carrera y dedicó un mensaje a la afición que lo acompañó por más de 20 años

Este 21 de julio de 2026 terminó una de las carreras más ilustres en la historia del fútbol mexicano, pues Guillermo Ochoa anunció su retiro del balompié, el cual adelantó desde hace un par de meses.

Fue desde abril que Memo confirmó su presencia en la lista de Javier Aguirre para el Mundial y que, una vez concluyendo su participación en la justa, colgaría los guantes después de más de 20 años de carrera.

Mediante sus redes sociales, el guardameta compartió un emotivo video en el que repasó brevemente su trayectoria, la cual comenzó en América y que principalmente se desarrolló en Europa con varios equipos.

De igual manera, el tapatío dedicó un mensaje a la afición, que durante toda su carrera lo tuvo como un ídolo y referente del fútbol mexicano en todo el mundo, principalmente por sus actuaciones en las Copas del Mundo, donde siempre era de los mejores en el Tri.

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

Esto logró Ochoa en su carrera

La trayectoria de Francisco Guillermo Ochoa Magaña abarca más de 20 años, en los que tuvo muchos logros, algunos positivos y otros no tanto, pero siempre se mantuvo relevante.

El tapatío se formó en la cantera del Club América, pero tuvo un breve paso por Tigres cuando todavía era juvenil. Su debut se dio el 15 de febrero de 2004 contra el Monterrey, cuando el entonces entrenador Leo Beenhakker decidió mandarlo de inicio con apenas 19 años.

Apenas debutó, mostró sus buenas cualidades, las cuales le valieron mantenerse como el titular durante siete años, en los cuales ganó una Liga, una Concachampions y el Campeón de Campeones. Además, en dos ocasiones fue reconocido como el portero del año en México.

Sus reflejos felinos y largo alcance llamaron la atención del mundo, que vio en él a un guardameta especial; por ello, Ochoa hizo historia al anunciar su fichaje por el Ajaccio de Francia, convirtiéndose en el primer arquero mexicano en llegar a Europa.

Fue justo en este equipo donde posiblemente se vio su mejor versión, pues semana a semana mostró su calidad en uno de los equipos más modestos del país.

Aunque estuvo lejos de pelear por títulos, su nombre siempre estaba en los programas de deportes e incluso estuvo cerca de firmar con el París Saint-Germain; sin embargo, el escándalo de supuesto dopaje en el que se vio involucrado frenó su fichaje.

Después de esto, su carrera vino a menos, pues nunca más un club importante se fijó en él. Luego del Ajaccio, que terminó descendiendo, Ochoa desfiló por España con Málaga y Granada, donde descendió con récord de goles recibidos.

Luego estuvo en el Standard de Lieja en Bélgica, donde fue campeón de Copa; posteriormente, volvió al América, donde no logró ser el de antes; regresó a Europa con la Salernitana de Italia, donde también se fue a la Serie B; fue a Portugal con el AVS Futebol y cerró su trayectoria en el Limassol de Chipre.

Su paso en Selección Nacional

Siendo uno de los mejores porteros de su generación, Ochoa fue un constante en la Selección, jugando más de 154 partidos entre amistosos, Eliminatoria, Copa Oro, Nations League, Copa del Mundo, Copa América y Confederaciones.

Su último partido fue un sueño hecho realidad, pues se dio en el pasado Mundial, específicamente en el encuentro contra República Checa, donde entró de cambio 12 minutos por el "Tala" Rangel, con el Estadio Azteca a reventar y con un triunfo para México, que se entregó al que fue su portero por muchísimos años.

Entre lágrimas, ovacionado y reconocido por compañeros y rivales de todo el mundo, Ochoa puso fin a la carrera de una verdadera leyenda del fútbol mexicano.