Memo Ochoa enternece a aficionados por cuidar a Mora

El ambiente en la selección mexicana está a tope luego de que el tri ganara por primera vez en su historia sus primeros cuatro partidos en un Mundial.

Varios dibujos animados en los que el portero Guillermo Ochoa aparece en redes sociales como protector del novato Gilberto Mora, han conmovido a los aficionados, horas antes del partido contra Inglaterra en los octavos de finales del Mundial.

"Oiga, Don Memo, ¿regresando del partido, puedo seguir jugando en la switch?", pregunta Mora, de 17 años, al portero de 40, quien le contesta que si no llegan muy tarde, sí. Luego aparece el adolescente, rendido de sueño después del juego y el veterano tapándolo con una manta.

Guillermo Ochoa, quien juega su sexto Mundial, cumplirá 41 años dentro de 10 días, lo cual significa que tiene edad de sobra para ser padre de Mora, nacido en 2008, cuando 'Memo' tenía 23 años y ya había formado parte de la selección mexicana en Alemania 2006.

El ambiente en la selección mexicana está a tope luego de que el tri ganara por primera vez en su historia sus primeros cuatro partidos en un Mundial.

México superó por 2-0 a Sudáfrica; por 1-0 a Corea; por 3-0 a la República Checa y por 2-0 a Ecuador, lo cual tiene al equipo con paso perfecto.

Mientras Ochoa pasa por los últimos minutos de su carrera, listo para retirarse al terminar la actuación de México en el Mundial, Mora es la revelación joven del fútbol de México, un centrocampista ofensivo, con gran manejo de la pelota, descaro en el regate y gran generación de fútbol.

Es considerado la nueva joya del fútbol de México y ya es pretendido por algunos clubes de Europa.

En otra caricatura, realizada con Inteligencia artificial, Mora le pide permiso por teléfono a su mamá para jugar el domingo contra Inglaterra y celebra el 'sí', con Ochoa, quien se comporta como un padre vestido de verde.

Otra caricatura con movimiento, pone a Mora asustado en la cancha a las 10:28 de la noche. Corre al banquillo y le pide el cambio al seleccionador Javier Aguirre porque su mamá solo lo dejó jugar hasta las 10:30.