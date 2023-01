'Memo' Ochoa debuta en el Salernitana y evita goleada

Crédito: Twitter @OfficialUSS1919

A pesar de la derrota de 2-1 frente al AC Milan, portero mexicano Guillermo Ochoa tuvo un buen debut, pues evitó que el Salernitana fuera goleado

Por: EFE

Enero 04, 2023, 9:40

Un Milan necesitado de puntos para acercarse al líder Nápoles se impuso a domicilio al Salernitana (1-2) y dejó sin premio el buen debut en la Serie A del mexicano Guillermo Ochoa, en la vuelta a la competición del fútbol italiano.



El campeón italiano, muy superior durante 80 minutos, acabó sufriendo tras encajar un gol en el único acercamiento con peligro de locales, a los que hasta ese momento tan solo mantuvo vivos el guardameta mexicano.





Y es que, pese a sus siete paradas, no pudo puntuar Ochoa en el arranque de su cuarta aventura europea -tras pasar por Francia, España y Bélgica- 'fusilado', sobre todo en la primera mitad, por un conjunto que precisa comenzar a reducir los 8 puntos de desventaja con que se fue al parón mundialista y poco arropado por su propio equipo, que concedió excesivas ocasiones para la goleada del rival.



El 'cinco copas' mexicano encajó dos goles y evitó otros tantos en la primera media hora de juego. Le rechazó la primera a Rafael Leao, solo frente a él (m.6), no calculó bien la salida ante el propio portugués, que marcó nueve minutos después, y encajó un nuevo gol al cuarto de hora de Sandro Tonali, al que le había rechazado el primer disparo.



En pleno festival milanista, otra parada a un disparo del francés Olivier Giroud y un disparo ligeramente desviado del español Brahim Díaz evitaron que la debacle salernitana fuese completa antes del descanso.



No cambió el panorama en el segundo tiempo la vaporosa defensa local siguió ofreciendo ocasiones al Milan para la goleada. La evitó Ochoa, frente a un desafortunado Giroud (m.48), el VAR, que anuló por fuera de juego un gol a Brahim (m.58) y sobre todo dos intervenciones consecutivas del arquero mexicano, de nuevo ante el delantero francés y a un disparo el belga Charles de Ketelaere (m.80).



Tantas oportunidades desperdició el cuadro de Stefano Pioli que la única aproximación de la Salernitana le hizo temblar. Marcó Federico Bonazzoli en el minuto 82 y el campeón sufrió en unos minutos finales en los que, incluso, puso en peligro una victoria que hasta ese momento parecía clara y que le relanza en la lucha por el título.





Ochoa tiene la vista puesta en un sexto Mundial



Con un contrato de solo seis meses, pero la intención de prolongar su actividad hasta 2026, el mexicano Guillermo Ochoa debutó como titular este miércoles en la Liga italiana con la Salernitana frente al Milan, en el partido de la decimosexta jornada que marca la reanudación de la Serie A tras el Mundial de Qatar.



Ochoa, titular en los tres partidos que disputó el 'Tri' en Catar -en el que le llegó a detener un penalti al polaco Robert Lewandowski-, regresa al fútbol europeo, tras su paso por Francia (Ajaccio), España (Málaga y Granada) y Bélgica (Standard de Lieja). Es el único arquero mexicano que ha jugado en cuatro países europeos.



Su decisión, que le supone rebajar considerablemente el sueldo que percibía con Las Águilas del América, viene motivada por el objetivo de tratar de mantenerse al máximo nivel hasta el Mundial de 2026, al que llegará con casi 41 años y que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá, según desveló el director deportivo de la Salernitana, Morgan de Sanctis.







Internacional en 135 ocasiones, Ochoa disputó en Catar su quinto Mundial consecutivo, con lo que igualó a sus compatriotas Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado, al alemán Lothar Matthaeus, al italiano Gianluigi Buffon, al argentino Leo Messi y al portugués Cristiano Ronaldo, los jugadores que han participado en más Copas del Mundo.