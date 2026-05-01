Memo Ochoa confirma que estará en el Mundial y después se retira

Esto fue anunciado por el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien dio la primicia en su cuenta de X y el propio arquero confirmó la información

Aunque todavía faltan varios días para que se revele la lista oficial de convocados para la Copa del Mundo, hubo ya un jugador que confirmó que estará en el torneo: Guillermo Ochoa, quien, además, dijo que se retirará después de este torneo.

Esto fue anunciado por el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien dio la primicia en su cuenta de X (antes Twitter) y el propio arquero confirmó la información reposteando en su cuenta.

Con esto, el arquero tapatío estará en su sexto Mundial, aunque apenas sería su cuarto jugado, pues en 2006 y 2010 fue suplente. Sin embargo, emulará a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, como los únicos con seis convocatorias.

🚨🇲🇽 Memo Ochoa will play his 6th World Cup representing Mexico as the legendary goalkeeper will make the squad.



Ochoa will then retire from professional football right after, leaving club and national team. 👋🏼 pic.twitter.com/fnJX2B3O6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Esto logró Ochoa en su carrera

La trayectoria de Francisco Guillermo Ochoa Magaña abarca más de 20 años, en los que tuvo muchos logros, algunos positivos y otros no tanto, pero siempre se mantuvo relevante.

El tapatío se formó en la cantera del Club América, pero tuvo un breve paso por Tigres cuando todavía era juvenil. Su debut se dio el 15 de febrero de 2004 contra el Monterrey, cuando el entonces entrenador Leo Beenhakker decidió mandarlo de inicio con apenas 19 años.

Apenas debutó, mostró sus buenas cualidades, las cuales le valieron mantenerse como el titular durante siete años, en los cuales ganó una Liga, una Concachampions y el Campeón de Campeones. Además, en dos ocasiones fue reconocido como el portero del año en México.

Sus reflejos felinos y largo alcance llamaron la atención del mundo, que vio en él a un guardameta especial; por ello, Ochoa hizo historia al anunciar su fichaje por el Ajaccio de Francia, convirtiéndose en el primer arquero mexicano en llegar a Europa.

Fue justo en este equipo donde posiblemente se vio su mejor versión, pues semana a semana mostró su calidad en uno de los equipos más modestos del país.

Aunque estuvo lejos de pelear por títulos, su nombre siempre estaba en los programas de deportes e incluso estuvo cerca de firmar con el París Saint-Germain; sin embargo, el escándalo de supuesto dopaje en el que se vio involucrado frenó su fichaje.

Después de esto, su carrera vino a menos, pues nunca más un club importante se fijó en él. Luego del Ajaccio, que terminó descendiendo, Ochoa desfiló por España con Málaga y Granada, donde descendió con récord de goles recibidos.

Luego estuvo en el Standard de Lieja en Bélgica, donde fue campeón de Copa; posteriormente, volvió al América, donde no logró ser el de antes; regresó a Europa con la Salernitana de Italia, donde también se fue a la Serie B; fue a Portugal con el AVS Futebol y ahora milita en el Limassol de Chipre.

Su paso por la Selección

Siendo uno de los mejores porteros de su generación, Ochoa fue un constante en la Selección, jugando más de 152 partidos entre amistosos, Eliminatoria, Copa Oro, Nations League, Copa del Mundo, Copa América y Confederaciones.

Ahora, ya que confirmó que estará en su sexta convocatoria de Mundial, empatará a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los que estuvieron en seis copas; sin embargo, esta sería apenas su cuarta jugada, pues en Alemania 2006 fue suplente de Oswaldo Sánchez y en Sudáfrica 2010 del "Conejo" Pérez.