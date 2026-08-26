Medias Rojas vencen a Miami con grand slam de Jarren Durán

El mexico-estadounidense dejó atrás una noche complicada al conectar un grand slam en la undécima entrada que selló la victoria de Boston 7-3 sobre los Marlins

Jarren Durán dejó atrás una noche complicada al conectar un grand slam en la undécima entrada que selló la victoria de los Medias Rojas de Boston por 7-3 sobre los Marlins de Miami.

El mexicano-estadounidense había tenido una jornada para el olvido, luego de irse de 4-0 con dos ponches. Sin embargo, apareció cuando más lo necesitaba Boston y conectó un sweeper de 80.4 millas por hora de Cade Gibson hacia lo profundo del jardín derecho.

El batazo tuvo una distancia proyectada de 412 pies, según Statcast, y permitió que Willson Contreras, Jahmai Jones y Andruw Monasterio anotaran antes que Durán para poner el marcador 7-3.