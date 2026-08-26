Medias Rojas vencen a Miami con grand slam de Jarren Durán

Jarren Durán dejó atrás una noche complicada al conectar un grand slam en la undécima entrada que selló la victoria de los Medias Rojas de Boston por 7-3 sobre los Marlins de Miami.
El mexicano-estadounidense había tenido una jornada para el olvido, luego de irse de 4-0 con dos ponches. Sin embargo, apareció cuando más lo necesitaba Boston y conectó un sweeper de 80.4 millas por hora de Cade Gibson hacia lo profundo del jardín derecho.
El batazo tuvo una distancia proyectada de 412 pies, según Statcast, y permitió que Willson Contreras, Jahmai Jones y Andruw Monasterio anotaran antes que Durán para poner el marcador 7-3.
GO-AHEAD GRAND SLAM— MLB (@MLB) August 26, 2026
Jarren Duran puts Boston ahead in the 11th! pic.twitter.com/CbsFRAJKeh
Con las cuatro carreras producidas, Durán llegó a 17 impulsadas en entradas novena o posteriores esta temporada, la mayor cantidad entre todos los jugadores de las Grandes Ligas.
Boston también contó con una actuación destacada de Mickey Gasper, quien adelantó a los Medias Rojas en el segundo episodio con un cuadrangular de 394 pies ante Tyler Phillips.
The Mick Man!— MLB (@MLB) August 25, 2026
Mickey Gasper mashes a solo home run 💪 pic.twitter.com/DUqcWzzECv
Miami respondió en el quinto inning ante Payton Tolle, quien había mantenido a los Marlins sin imparables durante las primeras cuatro entradas. Xavier Edwards rompió el intento de juego sin hit con un doble y posteriormente Brian Navarreto produjo la carrera del empate con un elevado de sacrificio.
Tie game in Miami. Brian Navarreto works a 10-pitch at bat which ends in a sac-fly. pic.twitter.com/eibJZu4Tt4— John Martinello (@martinello_john) August 26, 2026
Gasper volvió a aparecer para devolverle la ventaja a Boston en el sexto episodio. Esta vez conectó su quinto jonrón de la temporada, un batazo de 418 pies que puso el marcador 2-1.
La ventaja, sin embargo, volvió a desaparecer poco después, cuando el dominicano Heriberto Hernández conectó un cuadrangular en la parte baja del sexto para empatar nuevamente el encuentro.
Heriberto Hernández ties it with his 20th home run 🐟 pic.twitter.com/YgptCO7W1k— MLB (@MLB) August 26, 2026
El duelo llegó empatado hasta el décimo inning, cuando Connor Wong, corredor automático, anotó gracias a un passed ball de Navarreto. La jugada incluso tuvo una situación inusual, pues la pelota terminó golpeando al umpire del plato, David Rackley.
CONFUSION AT HOME PLATE‼️ CONNOR WONG SCORES‼️#REDSOX ARE UP 3-2‼️ pic.twitter.com/RHZhYZlkXM— NESN (@NESN) August 26, 2026
Los Marlins volvieron a responder en la parte baja de ese episodio y mantuvieron con vida el partido, llevando el encuentro a una undécima entrada en la que Boston finalmente encontró la diferencia definitiva.
Fue entonces cuando Durán cambió por completo el rumbo de su noche. El jardinero conectó el grand slam que aseguró el triunfo de los Medias Rojas y posteriormente se sumó a la celebración con la tradicional cabeza de Wally the Green Monster.
Resultados de los juegos de este martes 25 de agosto de la MLB
|Equipo
|Pizarra
|Rival
|Boston Red Sox
|7-3
|Miami Marlins
|Detroit Tigers
|4-1
|Tampa Bay Rays
|Washington Nationals
|1-3
|Colorado Rockies
|New York Yankees
|7-9
|Houston Astros
|Toronto Blue Jays
|3-5
|Kansas City Royals
|New York Mets
|3-2
|Milwaukee Brewers
|Atlanta Braves
|4-3
|Los Angeles Dodgers
|Chicago White Sox
|11-7
|Texas Rangers
|St. Louis Cardinals
|1-13
|Baltimore Orioles
|Los Angeles Angels
|6-8
|Cleveland Guardians
|San Diego Padres
|0-1
|Pittsburgh Pirates
|Athletics
|4-2
|Minnesota Twins
|Seattle Mariners
|4-1
|Philadelphia Phillies
|Arizona Diamondbacks
|5-4
|Chicago Cubs
|San Francisco Giants
|3-1
|Cincinnati Reds