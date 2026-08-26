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Medias Rojas vencen a Miami con grand slam de Jarren Durán

Por: Emiliano Gutiérrez

25 Agosto 2026, 21:52

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El mexico-estadounidense dejó atrás una noche complicada al conectar un grand slam en la undécima entrada que selló la victoria de Boston 7-3 sobre los Marlins

Medias Rojas vencen a Miami con grand slam de Jarren Durán
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Jarren Durán dejó atrás una noche complicada al conectar un grand slam en la undécima entrada que selló la victoria de los Medias Rojas de Boston por 7-3 sobre los Marlins de Miami.

El mexicano-estadounidense había tenido una jornada para el olvido, luego de irse de 4-0 con dos ponches. Sin embargo, apareció cuando más lo necesitaba Boston y conectó un sweeper de 80.4 millas por hora de Cade Gibson hacia lo profundo del jardín derecho.

El batazo tuvo una distancia proyectada de 412 pies, según Statcast, y permitió que Willson Contreras, Jahmai Jones y Andruw Monasterio anotaran antes que Durán para poner el marcador 7-3.

Con las cuatro carreras producidas, Durán llegó a 17 impulsadas en entradas novena o posteriores esta temporada, la mayor cantidad entre todos los jugadores de las Grandes Ligas.

Boston también contó con una actuación destacada de Mickey Gasper, quien adelantó a los Medias Rojas en el segundo episodio con un cuadrangular de 394 pies ante Tyler Phillips.

Miami respondió en el quinto inning ante Payton Tolle, quien había mantenido a los Marlins sin imparables durante las primeras cuatro entradas. Xavier Edwards rompió el intento de juego sin hit con un doble y posteriormente Brian Navarreto produjo la carrera del empate con un elevado de sacrificio.

Gasper volvió a aparecer para devolverle la ventaja a Boston en el sexto episodio. Esta vez conectó su quinto jonrón de la temporada, un batazo de 418 pies que puso el marcador 2-1.

La ventaja, sin embargo, volvió a desaparecer poco después, cuando el dominicano Heriberto Hernández conectó un cuadrangular en la parte baja del sexto para empatar nuevamente el encuentro.

El duelo llegó empatado hasta el décimo inning, cuando Connor Wong, corredor automático, anotó gracias a un passed ball de Navarreto. La jugada incluso tuvo una situación inusual, pues la pelota terminó golpeando al umpire del plato, David Rackley.

Los Marlins volvieron a responder en la parte baja de ese episodio y mantuvieron con vida el partido, llevando el encuentro a una undécima entrada en la que Boston finalmente encontró la diferencia definitiva.

Fue entonces cuando Durán cambió por completo el rumbo de su noche. El jardinero conectó el grand slam que aseguró el triunfo de los Medias Rojas y posteriormente se sumó a la celebración con la tradicional cabeza de Wally the Green Monster.

Resultados de los juegos de este martes 25 de agosto de la MLB

EquipoPizarraRival
Boston Red Sox7-3Miami Marlins
Detroit Tigers4-1Tampa Bay Rays
Washington Nationals1-3Colorado Rockies
New York Yankees7-9Houston Astros
Toronto Blue Jays3-5Kansas City Royals
New York Mets3-2Milwaukee Brewers
Atlanta Braves4-3Los Angeles Dodgers
Chicago White Sox11-7Texas Rangers
St. Louis Cardinals1-13Baltimore Orioles
Los Angeles Angels6-8Cleveland Guardians
San Diego Padres0-1Pittsburgh Pirates
Athletics4-2Minnesota Twins
Seattle Mariners4-1Philadelphia Phillies
Arizona Diamondbacks5-4Chicago Cubs
San Francisco Giants3-1Cincinnati Reds

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