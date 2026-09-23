Medias Rojas sufren octava derrota en sus últimos 12 juegos

Boston perdió 3-2 ante Cleveland y sumó su octava derrota en 12 juegos, en el primer partido de Chad Tracy al frente de los Red Sox

Chad Tracy debutó con derrota al frente de los Medias Rojas.

Este martes Boston sumó su octava derrota en los últimos 12 juegos al caer por 3-2 ante los Guardianes de Cleveland en lo que parecía una gran oportunidad de frenar su mal momento al llegar al partido con uno de los puestos de comodín de la Liga Americana ya asegurado.

Adley Rutschman conectó tres hits por los Medias Rojas, mientras que el bateador emergente Mickey Gasper igualó el marcador 2-2 al abrir la octava entrada con un imparable ante Hunter Gaddis.

Nathaniel Lowe conectó un elevado de sacrificio ante el relevista Erik Miller en la novena entrada para romper el empate y darle a Cleveland la victoria.

Gaddis (5-3) se llevó el triunfo y Cade Smith consiguió los últimos tres outs para su 40.º salvamento. Miller (4-2) cargó con la derrota después de golpear a un bateador y permitir dos hits en una entrada.

Cleveland se mantuvo en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana, luego de comenzar el día con un juego de ventaja sobre los Medias Blancas de Chicago, que tienen el criterio de desempate tras ganar la serie de la temporada.

Los Guardianes dejaron a 15 corredores en base durante el encuentro. El dominicano Angel Martínez conectó tres hits por Cleveland.

Por los locales, el zurdo Parker Messick permitió una carrera en cinco entradas y redujo su efectividad a 2.55. El candidato a Novato del Año de la Liga Americana busca convertirse en el cuarto abridor novato en la historia de las Grandes Ligas con una efectividad inferior a 2.60 y un promedio de al menos 9.0 ponches por cada nueve entradas.