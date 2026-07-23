Medias Rojas igualan récord con 15 victorias seguidas

Los Medias Rojas de Boston igualaron una marca histórica de la franquicia al conseguir su victoria número 15 de manera consecutiva, tras imponerse 6-3 a los Orioles de Baltimore en el primero de una doble cartelera disputada este miércoles.

Con este resultado, Boston empató la racha más larga de triunfos en la historia del club, un registro que había sido establecido hace 80 años por el equipo campeón de la Liga Americana de 1946, liderado por el legendario Ted Williams.

¡LA RACHA SIGUE VIVA!



Los Boston Red Sox llegan a 15 victorias consecutivas. 📈 pic.twitter.com/QaYNKhtA4B — MLB Español (@mlbespanol) July 22, 2026

Los Medias Rojas tomaron ventaja desde la primera entrada al fabricar cuatro carreras frente al abridor Dean Kremer. Caleb Durbin impulsó las dos primeras con un sencillo, mientras que Jarren Duran conectó un triple productor de dos anotaciones para ampliar la diferencia.

Duran también aportó una carrera más con un elevado de sacrificio, mientras que Ceddanne Rafaela sumó un cuadrangular solitario en el encuentro reprogramado luego de que el juego del martes fuera suspendido por lluvia.

Durbin, quien había conectado el jonrón que definió la victoria número 14 de la racha el pasado lunes, volvió a ser pieza clave al terminar con un sencillo productor de dos carreras.

Orioles intentaron reaccionar

Por Baltimore, Christian Encarnacion-Strand volvió a destacar con el bate al conectar un jonrón solitario, su segundo cuadrangular en igual número de juegos, acercando momentáneamente a su equipo en la pizarra.

Sin embargo, la respuesta de Boston llegó rápidamente con el vuelacercas de Rafaela, que envió la pelota por encima del tradicional Monstruo Verde para mantener la ventaja de los locales.

El novato zurdo Jake Bennett se apuntó la victoria para mejorar su marca a 6-3. Lanzó cinco entradas y dos tercios, permitió tres carreras y nueve imparables.

Durante la quinta entrada, el pitcher recibió un fuerte batazo de línea de Taylor Ward, que salió del bate a 102.8 millas por hora y lo impactó en el estómago. Tras ser revisado por el cuerpo médico, el mánager interino Chad Tracy y el primera base Willson Contreras, Bennett pudo continuar en el encuentro.

Chapman sigue haciendo historia

El cubano Aroldis Chapman fue el encargado de retirar los últimos tres outs para asegurar el triunfo de Boston.

Con este rescate, el cerrador llegó a 23 salvamentos en la temporada y alcanzó los 390 en su carrera dentro de las Grandes Ligas, cifra con la que empató al miembro del Salón de la Fama Dennis Eckersley en el noveno lugar de todos los tiempos.

La victoria permitió a los Medias Rojas igualar la mejor racha de triunfos consecutivos en la historia de la organización, una marca que permanecía intacta desde 1946.

Boston buscará ahora romper ese récord en su siguiente compromiso y establecer una nueva marca para una de las franquicias más tradicionales de las Grandes Ligas.