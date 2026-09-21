Medias Rojas aseguran su boleto a los playoffs de MLB

Boston clasificó a la postemporada tras la derrota ante Tampa Bay, gracias al triunfo de Atlanta sobre Houston que selló su pase como comodín

La decepción de los Medias Rojas de Boston por la derrota por 5-1 ante los Rays no les duró mucho, pues poco después del encuentro recibieron la confirmación de su clasificación a los playoffs de la MLB.

Su entrada a la postemporada se debe a la victoria de los Bravos sobre los Astros, resultado que selló oficialmente el boleto de Boston a playoffs como uno de los tres equipos del Comodín de la Liga Americana.

La clasificación representa el cierre de una remontada que pocos imaginaban cuando los Medias Rojas comenzaron la temporada con récord de 32-46. Boston se convirtió en el primer equipo en la historia que logra terminar por encima de .500 después de perder 32 de sus primeros 78 juegos.

Actualmente como quintos sembrados, los Medias Rojas probablemente comenzarán su camino en los playoffs con una Serie del Comodín al mejor de tres en el Yankee Stadium, a partir del 29 de septiembre.

La serie representaría una revancha del año pasado, cuando los Yankees se impusieron en tres juegos después de que Boston se llevara el primero detrás de una brillante actuación de Garrett Crochet.

Ya durante el diamante, Griffin Jax lanzó cinco entradas sin permitir carreras y los Rays de Tampa Bay se acercaron sigilosamente al título de la División Este de la Liga Americana con una victoria el domingo 5-1 sobre los Medias Rojas de Boston.

Los Rays tendrán la oportunidad de asegurar el quinto título divisional de la franquicia durante la doble cartelera del martes ante los Yankees de Nueva York.

Jax (8-10) permitió tres sencillos y salió de un atasco con las bases llenas en la quinta entrada al ponchar a Roman Anthony. Cole Sulser, Brody Hopkins y Steven Matz lanzaron cada uno una entrada de relevo sin permitir carreras.

Trevor Story, de Boston, arruinó la blanqueada en la novena con un jonrón solitario —con un out— ante el derecho Ty Johnson.