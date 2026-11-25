El medallista paralímpico Lee Fryer enfrenta 11 cargos de violación y otros seis delitos en Reino Unido. Su juicio comenzará en marzo de 2027.

El medallista paralímpico británico Lee Fryer, de 26 años, enfrenta 11 cargos de violación, además de otras acusaciones por delitos que incluyen estrangulamiento intencional, agresión y voyeurismo, en un caso que ya llegó ante los tribunales del Reino Unido.

El deportista, quien formó parte de la selección británica de baloncesto en silla de ruedas que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024, compareció el jueves 19 de noviembre ante el Tribunal de la Corona de Leeds, donde se declaró inocente de los cargos, con excepción del relacionado con voyeurismo, sobre el cual no presentó una declaración de culpabilidad o inocencia.

De acuerdo con información de la Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés), Fryer enfrenta un total de 17 cargos. Además de las 11 acusaciones de violación, se le imputan delitos de comportamiento controlador o coercitivo en una relación, estrangulamiento intencional, agresión con lesiones corporales, posesión de una droga de clase A y un intento de obstruir la justicia.

Las acusaciones involucran a una mujer y corresponden a presuntos hechos ocurridos entre mayo de 2021 y mayo de 2026 en Inglaterra, España y Sudáfrica, según reportes de medios británicos.

El atleta, originario de Pontefract, en West Yorkshire, permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Su juicio está programado para comenzar el 22 de marzo de 2027 en el mismo tribunal.

El caso también provocó su separación del programa de Gran Bretaña. British Wheelchair Basketball confirmó que, tras su detención en julio de 2026, Fryer fue apartado de la selección nacional y de todas las actividades de la organización mientras se desarrolla una investigación externa.