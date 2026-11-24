Su cierre competitivo deja un resultado que permanece en la historia del deporte nacional: la primera medalla olímpica del judo mexicano

Prisca Awiti, la judoca que consiguió la primera medalla olímpica de México en esta disciplina, anunció su retiro del alto rendimiento a los 30 años.

La subcampeona de París 2024 decidió cerrar su carrera competitiva después de reconocer que había perdido la motivación para continuar hacia otro ciclo olímpico.

El anuncio, realizado este lunes 23 de noviembre, pone fin a una trayectoria de más de dos décadas en el tatami. En sus redes sociales, la mexicana compartió una despedida en la que recordó los sacrificios de su preparación y agradeció a quienes la acompañaron hasta el podio olímpico.

“Después de más de 20 años dedicados al deporte que amo, ha llegado el momento de dar un paso atrás del judo competitivo y cerrar un capítulo que ha sido una gran parte de mi vida”.

La decisión de retirarse después de una medalla histórica

Awiti explicó que desde antes de París contemplaba que aquel pudiera ser su último ciclo olímpico. La repercusión de la medalla abrió nuevas posibilidades, pero con el tiempo identificó que seguía entrenando por las expectativas de otras personas y no por el deseo de competir.

La deportista reconoció que hablar del retiro con su familia y amigos fue difícil, pues sentía que podía decepcionarlos. Sin embargo, encontró respaldo para tomar una decisión que había considerado durante meses.

Con su salida del alto rendimiento, no continuará el proceso competitivo rumbo a Los Ángeles 2028. En su mensaje recordó que detrás de los resultados hubo lesiones, lágrimas y jornadas de trabajo que permanecieron fuera de la mirada pública.

“El Judo me ha dado mucho más que medallas y resultados. Me ha enseñado disciplina, respeto, humildad, resiliencia y una gran lección: levantarme cada vez que los desafíos de la vida me derriban”.

De Londres al primer podio olímpico del judo mexicano

Nacida en Londres, de madre mexicana y padre keniano, Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz comenzó a representar a México en competencias internacionales en 2017.

Su vínculo con el país se construyó desde la infancia mediante la cultura y las costumbres de su familia materna, con raíces en Guanajuato.

Antes de concentrarse en el judo practicó natación y gimnasia, disciplina en la que compitió a nivel nacional hasta los 12 años. Su formación también pasó por la Universidad de Bath, en Inglaterra, donde estudió Rendimiento Deportivo y entrenó con el equipo de alto rendimiento.

Su primera experiencia olímpica fue Tokio 2020. Tres años después, la plata en el Grand Slam de Taskent marcó otro avance: fue su primera medalla en el circuito mundial de la Federación Internacional de Judo, después de 12 participaciones previas en torneos de esa categoría.

El momento culminante llegó el 30 de julio de 2024, cuando alcanzó la final olímpica de menos de 63 kilogramos en París. Tras superar en cuartos de final a la austriaca Lubjana Piovesana y en semifinales a la croata Katarina Kristo, disputó el oro frente a la eslovena Andreja Leški.

Aunque perdió el combate decisivo, la plata colocó por primera vez a México en un podio olímpico de judo, tanto en la rama femenil como en la varonil.

Una trayectoria respaldada por resultados internacionales

Además de la presea olímpica, Awiti consiguió plata en los Campeonatos Panamericanos de 2021 y 2023, bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el quinto lugar en el Campeonato Mundial de ese mismo año.

En su despedida agradeció a su familia, entrenadores, compañeros y amigos, así como a la Conade, el Comité Olímpico Mexicano, la Federación Mexicana de Judo y Guanajuato. También reconoció a Enfield Judo Club, Team Bath y Fighting Films como parte de su formación y su entorno de apoyo.

Su cierre competitivo deja un resultado que permanece en la historia del deporte nacional: la primera medalla olímpica del judo mexicano. A quienes la acompañaron desde México les dedicó las últimas palabras de su mensaje: