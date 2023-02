Me visualizo como campeón en Rayados: Erick Aguirre

El lateral del Club de Fútbol Monterrey reconoció en entrevista exclusiva con TV Azteca Noreste que de no logarlo sería un fracaso para él.

Por: Alejandro Aguirre

Febrero 23, 2023, 21:31

“Desde que llegué acá me visualizo siendo campeón y tanto nosotros como la afición lo merecemos”, así, firme y tajante, fue como se expresó el jugador de los Rayados Erick Aguirre, en entrevista para Tv Azteca Noreste.

Sin embargo, el defensa lateral derecho reconoció que, de no conseguir el título, sería un fracaso, “por la pasión que se vive acá, por el plantel que tenemos, estamos conscientes que si no somos campeones es un fracaso, y cuando no lo obtuvimos lo asumimos como tal”.

El nacido en Michoacán se dio el tiempo para hablar de los malditos penales que aquejan en el seno de la pandilla, primero bromeando, “pregúntale a Vuce”, sonríe y prosigue, “ese tipo de oportunidades las tenemos que convertir a nuestro favor porque son muy claras, y seguir trabajando y ver quien los pueda tirar de la mejor manera”.