 Me siento con autoridad de hablar y corregir: Víctor Guzmán

Durante el fin de semana Rayados anunció la renovación del defensa Victor Guzmán por los próximos cuatro años y el futbolista se autocalificó como un jugador importante en la institución.

“No te podría decir que me siento un líder, pero ¿Cómo te podría decir? Me siento realmente con la importancia de vida del equipo, me siento con la autoridad de poder hablar al que sea, corregir lo que yo vea desde mi punto de vista y siento que eso lo he ido aprendiendo y es gracias también a ellos (hombres de experiencia), el tiempo que comparto con ellos en cancha y fuera, crezco bastante, yo creo que me falta todavía más, pero voy a poquito”, aseguró el 'Toro' en rueda de prensa.

El defensa de 22 años, que ya ha sido llamado a Selección Nacional, agradeció a la afición de la Pandilla por el cariño que le han mostrado desde su llegada.

“Son puras palabras de agradecimiento totales a la afición desde que llegué y sentí su cariño, su apoyo, y todo el tiempo ha sido así, he tenido partidos buenos, he tenido partidos malos y he sentido realmente su respaldo, y son palabras de agradecimiento y también decirles el cariño que yo les tengo a ellos tanto al club como a la afición, que es una gran afición, un gran amor que siento por este club”.

En vísperas del debut de Rayados en la Leagues Cup, Guzmán recordó la exigencia del club para conseguir el título y reconoció que el grupo está listo para ello.

“Yo lo tomaría más como la exigencia que tiene este club de siempre dar buenos resultados por la calidad de jugadores que hay y la calidad del club que es, y el equipo yo lo veo muy bien, muy unido, la verdad que es un gran equipo".

Comentarios