'Me parte el corazón', Infantino se solidarizara con Colombia

Gianni Infantino estuvo el fin de semana pasado en Cali para estar presente en la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se sumó este martes a las manifestaciones de solidaridad del mundo del futbol con Colombia, que ayer fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.4, con un saldo provisional de 234 muertos, según cifras de las autoridades en las principales regiones afectadas.

De ese trágico saldo, 95 se han registrado en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, en donde el fin de semana estuvo Infantino para acudir a la posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

"Hace apenas unos días estuve en Cali, rodeado de niños jugando al futbol y disfrutando juntos, por lo que ver esas mismas calles, y muchas otras en Colombia, sacudidas por este terremoto, me parte el corazón", escribió en su cuenta de Instagram el directivo suizo-italiano.

"En nombre de la FIFA y de toda la comunidad futbolística, mis pensamientos están con las familias y los amigos de quienes perdieron sus vidas, con aquellas personas que resultaron heridas, aquellas que sufrieron daños en sus hogares y aquellas que esperan noticias de sus seres queridos", publicó Infantino, quien preside la FIFA desde el 26 de febrero de 2016.

"Nos solidarizamos con el pueblo colombiano en estos momentos tan difíciles", concluyó.

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y sus efectos devastadores se concentraron en viviendas y estructuras de las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero.