Me han dicho que Houston es casa de Tigres: Paunovic

Tigres se juega el sembrado No. 1 de su grupo en la Leagues Cup, y lo hará en contra del Inter de Miami, equipo con el que está empatado en puntos, por lo que el choque entre estos dos clubes dictará quién avance como primer lugar.

Al respecto, habló en conferencia de prensa Veljko Paunovic, DT del conjunto felino, quien se mostró comprometido con este partido, “Para nosotros es importante clasificarnos, es un partido de prestigio, quien queda primero y después jugar contra el actual campeón de la pasada edición, es importante por nuestra afición y les quiero invitar a que creen el ambiente de jugar en casa, nos han dicho que Houston es casa de Tigres y será importante para mañana tener esa atmósfera de equipo local”.

Un tema que se ha robado la atención es la ausencia de Lionel Messi en el partido, y a pesar de que es el referente del Inter de Miami, el timonel auriazul asegura que la afición verá un gran duelo; “La afición quería ver a uno de los mejores jugadores del mundo y de todos los tiempos, esa es una de las cosas que mañana no van a suceder, pero si verán a dos equipos que van a querer mostrar buen fútbol, disputar y hacer o generar lo que tenemos que hacer”.

Por su parte, Fernando Gorriarán compartió la importancia que le están dando internamente a la Leagues Cup, un torneo que desean ganar como regalo para los líderes del equipo; “Los más grandes en charla interna nos dijeron que es el único torneo que les falta ganar, entre broma y en serio les dijimos que se los queremos dar, el día que les toque irse que se vayan ganando todo, se lo merecen y es una linda oportunidad”.

Así mismo, aunque el Inter no contará con la presencia del astro argentino Leionel Messi en el terreno de juego, Fernando Gorriarán no se relaja, aunque admite le hubiera gustado competir ante él, "No sé si relajados, pero para nosotros como para cualquier jugador o aficionado es un placer competir contra ellos, creo que si le da otro gusto cuando están ellos en el juego o espectáculo, lo de Leo era factible y de Luis ojalá pueda jugar, es algo lindo enfrentar esa clase de jugadores que han ganado todo a nivel mundial, un placer enfrentarlos y medirnos más que nada a la altura de ellos”.

Tigres enfrentará al Inter de Miami este sábado a las 6 de la tarde en territorio texano, en el NRG Stadium, hogar de los Houston Texans de la NFL.

