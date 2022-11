'Me gustaría ser el que le dé jaque mate a Messi': Cristiano

Tras protagonizar junto a Leo Messi una campaña de publicidad en la que jugaban al ajedrez sobre una maleta de la prestigiosa marca Louis Vuitton, el portugués Cristiano Ronaldo comentó este lunes, entre risas, que le gustaría ser el que le diera el jaque mate al argentino.

'Hay muchos jaques mate, no solo en el ajedrez, sino también en la vida. Me gustaría mucho ser el que le dé jaque mate a Messi', señaló CR7 sobre un posible enfrentamiento con Argentina, 'sería mágico. Sucedió en el ajedrez, veremos si sucede en el fútbol”.

Cabe mencionar que los futbolistas, en realidad, no estuvieron juntos físicamente para la foto. Annie Leibovitz fotografió por separado a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, de ahí que la reunión haya sido posible sólo gracias a la tecnología.

'Si terminara mi carrera hoy, ¿estaría contento? Obviamente, sí': Cristiano



El portugués Cristiano Ronaldo asegura que 'estaría contento' si su carrera terminara hoy, pero admite, entre risas, que ganar el Mundial de Qatar con Portugal 'sería divertido'.



'Si me preguntan si terminara mi carrera hoy, ¿estaría contento? Obviamente, sí. No podría pedir más, sería injusto, pero un pequeño Mundial... sería divertido', dijo Cristiano entre risas en una entrevista con la FIFA.

'La presión no es algo que me quite el sueño, no voy a adelgazar, no voy a dejar de dormir por las noches. Hay presión buena, presión menos buena, presión más amplia es cuando algún miembro de la familia está enfermo o un niño. Eso es lo que realmente es la presión', dijo.