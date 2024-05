 'Me acosté con tu mujer': Boxeadores tienen salvaje pelea

El controvertido boxeador, Ryan García, se burló del boxeador australiano por su derrota al reclamar su inocencia ante las acusaciones de sustancias prohibidas. Sin embargo, cruzó la línea cuando arrastró a la esposa de Kambosos a la discusión.

El boxeador australiano George Kambosos amenazó a un rival estadounidense en medio de una salvaje pelea en redes sociales este lunes por la mañana.

La amenaza se produjo después de que Ryan García afirmó públicamente que se acostó con la esposa de Kambosos.

El mes pasado, García sorprendió al campeón de peso súper ligero Devin Haney, pero luego dio positivo por la sustancia prohibida Ostarine , lo que puso su victoria bajo una nube.

El boxeador estadounidense observó cómo Kambosos perdía ante el gran ucraniano Vasiliy Lomachenko en Perth el domingo.

Después de la pelea, García tuiteó "George Kambozo apesta, lo siento".

Kambosos se convirtió en campeón mundial de peso superligero cuando sorprendió a Teófimo López en Estados Unidos en 2022, pero luego perdió dos veces ante Haney y tuvo que entregar los títulos.

Kambosos respondió al primer tweet de García:

"Gané más cinturones de los que jamás ganarás princesa, de manera limpia, perro tramposo. Prefiero salir con mi escudo contra los mejores y perder como un hombre que hacer trampa con ventajas de peso y mejoras como lo hiciste tú", escribió Kambosos.

García fue un paso más allá cuando tuiteó: "Me acosté con la esposa de George Kambozo sin gorra".

Esa afirmación fue ampliamente criticada, incluso por los seguidores de García en X (antes Twitter)

Kambosos respondió afirmando: "Me acosté con tu madre" y llamó a García "sin clase" por "hablar de su esposa, la madre de mis hijos".

Y agregó: "Estás muerto cuando te vea".

I slept with your mother if want to get that low you dog, shows the classless person you are talking about my wife the mother of my kids. Your dead when I see you. NO BOXING https://t.co/ukgtMmTcdP