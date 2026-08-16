McNeil brilla y Atléticos vencen 8-3 a los Rangers

Jeff McNeil conectó cuatro imparables, incluido un jonrón, y produjo tres carreras en el triunfo de los Atléticos sobre Texas

Jeff McNeil tuvo una noche destacada al bate al conectar cuatro imparables en cinco turnos y producir tres carreras, incluido el cuadrangular que devolvió la ventaja a los Atléticos para imponerse 8-3 a los Rangers de Texas.

El triunfo permitió a Oakland poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas, aunque el equipo atraviesa un complicado momento al haber perdido 12 de sus últimos 15 encuentros.

Atléticos toman ventaja desde el inicio

En la primera entrada, los Atléticos llenaron las bases para Carlos Cortés, quien aprovechó un lanzamiento de Kumar Rocker con cuenta de 1-2 para conectar un batazo al jardín derecho.

El imparable permitió que las tres carreras entraran al plato y colocó a Oakland con una ventaja de 3-0.

Los Rangers reaccionaron hasta el sexto episodio. Jake Burger llevó la cuenta al máximo y después conectó un cuadrangular de tres carreras que recorrió 428 pies entre los jardines izquierdo y central.

El batazo igualó el marcador y puso fin a la labor del abridor de los Atléticos, Gage Jump, quien trabajó 5.1 entradas con tres carreras permitidas, tres hits, cuatro bases por bolas y un ponche.

McNeil y Butler responden con cuadrangulares

La respuesta de Oakland llegó de inmediato. McNeil conectó un jonrón de 400 pies, el quinto que consigue en la temporada, para recuperar la ventaja.

De acuerdo con Statcast, el batazo de McNeil habría salido del parque en cualquiera de los estadios de las Grandes Ligas.

En la séptima entrada, Lawrence Butler amplió la diferencia con otro cuadrangular, esta vez de 411 pies, que colocó la pizarra 5-3 a favor de los Atléticos.

Oakland sentenció el encuentro en el octavo episodio, cuando consiguió tres carreras más.

El bullpen de los Atléticos respondió con una sólida actuación. Cuatro relevistas se combinaron para permitir apenas un hit durante 3.2 entradas.

El dominicano Luis Medina se acreditó la victoria y mejoró su registro a 3-3. Por los Rangers, Chase Silseth sufrió la derrota y quedó con marca de 3-3 tras permitir una carrera en una entrada.

Texas terminó el encuentro con apenas cuatro hits y aprovechó solo una de cinco oportunidades con corredores en posición de anotar.