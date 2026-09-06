McLaughlin logra la 'pole' en el cierre de la IndyCar

Scott McLaughlin conquistó la primera posición de salida en Laguna Seca tras superar por un estrecho margen al español Álex Palou.

El neozelandés Scott McLaughlin logró este sábado la ¨pole¨ en el circuito de Laguna Seca en California, la última prueba de la temporada de la IndyCar, mientras que el piloto Alex Palou saldrá segundo.

McLaughlin completó el circuito en 01:09.1363, ligeramente más rápido que Palou, quien tuvo un tiempo de 01:09.1540, que la semana pasada se proclamó campeón de la competición por quinta vez.

"Fuimos a por ello. Intentamos conseguir la 'pole'. Estoy muy contento con salir desde la primera fila y creo que Scott, hizo una vuelta muy buena", dijo Palou al terminar la sesión. "Yo empecé a tener algunos problemas durante la vuelta, aunque luego pensé que el final había sido bueno, así que esperaba que fuera suficiente. Pero, en cualquier caso, se lo merece. Ojalá mañana tengamos un coche competitivo y podamos ir a por la victoria", añadió.

Palou es matemáticamente campeón de la IndyCar con 607 puntos, 100 más que su principal perseguidor en la tabla, el danés Christian Lundgaard de Arrow McLaren.

El catalán, que lleva seis victorias esta temporada, ha ganado tres veces en Laguna Seca en el 2022, 2024 y 2025.