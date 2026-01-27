McLaren lanza el nuevo diseño de su coche de 2026, el MCL40

Se usará para las pruebas a puerta cerrada del Circuit Barcelona-Catalunya para posteriormente lanzar el diseño definitivo antes de las pruebas de Baréin

McLaren, actual campeón mundial de Fórmula 1, dio a conocer el diseño inicial de su monoplaza para la temporada 2026, el MCL40, el cual será utilizado en pruebas privadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Posteriormente, la escudería revelará la versión definitiva del auto antes de los test oficiales de pretemporada en Baréin, programados del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

El monoplaza con el que el equipo buscará revalidar los campeonatos de pilotos y constructores obtenidos el año pasado fue presentado con una estética en tonos negro y cromado, además de un morro notablemente inclinado y pontones laterales con una marcada caída.

Para esta temporada, el calendario fue modificado con el objetivo de incorporar pruebas privadas oficiales en Barcelona, así como dos sesiones completas de ensayos de pretemporada en Baréin.

El denominado “shakedown” en el trazado catalán se incluyó este año para evaluar el rendimiento de los nuevos autos en condiciones reales y garantizar la seguridad de los pilotos tras las modificaciones reglamentarias implementadas por la FIA.

Estas sesiones permitirán a Lando Norris y Oscar Piastri acumular kilómetros clave en pista, brindándoles una experiencia muy distinta a la de los simuladores y ayudándolos a adaptarse al comportamiento del monoplaza.

Además, el shakedown marcará el debut del equipo en pista bajo su nueva denominación oficial, McLaren Mastercard Fórmula 1 Team, tras anunciarse en agosto de 2025 la incorporación de Mastercard como socio principal y parte del nombre de la escudería.