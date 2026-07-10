Mbappé, y Messi: los líderes de goleo del Mundial FIFA™

Kylian Mbappé se unió a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de marcar en la victoria sobre Marruecos

La lucha por la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se apretó nuevamente.

Kylian Mbappé llegó a ocho goles tras marcar en el triunfo de Francia sobre Marruecos y ahora comparte el liderato de la tabla de goleo con Lionel Messi.

El atacante francés aprovechó los Cuartos de Final para alcanzar al capitán argentino, quien había tomado la cima en solitario después de marcar en la remontada de Argentina frente a Egipto en los Octavos de Final.

Con ambos futbolistas instalados en Semifinales, la pelea por terminar como máximo anotador del torneo promete extenderse hasta las últimas instancias de la competencia.

Haaland y Kane siguen al acecho

Detrás de Messi y Mbappé aparece Erling Haaland con siete anotaciones. El delantero noruego continúa en la carrera gracias a su destacado rendimiento durante el torneo y mantiene opciones reales de alcanzar el liderato.

Harry Kane también permanece en la disputa con seis goles y buscará acercarse en los próximos compromisos de Inglaterra.

La siguiente línea de goleadores está conformada por Ousmane Dembélé, de Francia; Mikel Oyarzabal, de España; Vinícius Júnior, de Brasil; e Ismaïla Sarr, de Senegal, todos con cuatro goles.

Mientras tanto, futbolistas como Cristiano Ronaldo, Julián Quiñones, Folarin Balogun, Jonathan David, Matheus Cunha, Johan Manzambi y otros atacantes permanecen con tres anotaciones.

Así está la tabla de goleo

8 goles

Lionel Messi (Argentina)

7 goles

Kylian Mbappé (Francia)

Erling Haaland (Noruega)

6 goles

Harry Kane (Inglaterra)

5 goles

Ousmane Dembélé (Francia)

4 goles

Mikel Oyarzabal (España)

Vinícius Júnior (Brasil)

Ismaïla Sarr (Senegal)

Julián Quiñones (México)

3 goles

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Folarin Balogun (Estados Unidos)

Jonathan David (Canadá)

Matheus Cunha (Brasil)

Johan Manzambi (Suiza)

Messi y Mbappé mantienen una rivalidad histórica

La pelea entre Lionel Messi y Kylian Mbappé ya trascendió esta edición del Mundial. Ambos continúan escalando posiciones entre los máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo.

Con su anotación frente a Egipto, Messi llegó a 21 goles mundialistas y se mantiene en la cima histórica. Mbappé, por su parte, suma 20 tantos y continúa a solo una anotación del argentino.

Más atrás aparecen nombres históricos como Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazário (15), Gerd Müller (14), además de Just Fontaine y Harry Kane, con 13 goles cada uno.

La dimensión de esta disputa cobra todavía más relevancia porque Messi disputa probablemente el último Mundial de su carrera, mientras que Mbappé, con 27 años, aún tiene margen para participar en futuras ediciones.