Mbappé pide disculpas tras declaraciones sobre meme chino

El jugador francés expresó sus disculpas en tres idiomas: francés, chino e inglés, en un comunicado fechado en París por su compañía Interconnected Ventures

Kilyan Mbappé, internacional francés del Real Madrid, pidió disculpas al pueblo chino en sus redes sociales con un comunicado donde dice que, en una entrevista reciente, se ha dado una imagen suya que no es la correcta y que entiende que haya podido molestar a la comunidad china, por la que siente "un profundo respeto, tanto a su pueblo como a su historia".

"En una reciente entrevista, he reaccionado ante una foto mía en la que poso. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todos aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente", apunta Mbappé.

El jugador francés expresó sus disculpas en tres idiomas: francés, chino e inglés, en un comunicado fechado en París por su compañía Interconnected Ventures.

La polémica comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una reciente entrevista por su 'meme' favorito, declarara: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

Aunque el futbolista no mencionó específicamente a ningún dirigente, en los últimos meses se había popularizado en redes sociales una imagen que muestra su rostro superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.