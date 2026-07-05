Mbappé, Messi y Haaland: los líderes de goleo del Mundial FIFA™

La rivalidad entre Lionel Messi y Kylian Mbappé ha trascendido se ha convertido en una batalla directa por el liderato histórico de goleadores

La lucha por el título de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha entrado en su etapa más emocionante con el desarrollo de los octavos de final, donde Kylian Mbappé, Lionel Messi y ahora Erling Haaland se han consolidado como los principales candidatos a quedarse con la Bota de Oro del torneo.

El delantero noruego se unió a la pelea por el liderato tras firmar un doblete ante Brasil en los octavos de final, resultado con el que alcanzó las siete anotaciones y empató a Messi y Mbappé en la cima de la clasificación de goleadores.

La carrera por el máximo anotador del certamen se mantiene completamente abierta, ya que los tres atacantes continúan con vida en el torneo y aún tienen la posibilidad de incrementar sus registros en las próximas rondas.

Así marcha la tabla de goleo del Mundial FIFA 2026™

Kylian Mbappé, de Francia; Lionel Messi, de Argentina; y Erling Haaland, de Noruega, lideran la clasificación con 7 goles cada uno.

Por detrás aparece Harry Kane, de Inglaterra, con cinco anotaciones, manteniéndose como uno de los principales perseguidores en la lucha por la Bota de Oro.

La siguiente línea de goleadores está conformada por Ousmane Dembélé, de Francia; Mikel Oyarzabal, de España; Vinícius Júnior, de Brasil; e Ismaïla Sarr, de Senegal, todos con cuatro goles.

Mientras tanto, futbolistas como Cristiano Ronaldo, Julián Quiñones, Folarin Balogun, Jonathan David, Matheus Cunha, Johan Manzambi y otros atacantes permanecen con tres anotaciones, manteniendo opciones matemáticas de escalar posiciones si sus selecciones continúan avanzando en el torneo.

Messi y Mbappé también disputan el trono histórico de los Mundiales

La rivalidad entre Lionel Messi y Kylian Mbappé ha trascendido la edición 2026 y se ha convertido en una batalla directa por el liderato histórico de goleadores en las Copas del Mundo.

Actualmente, Messi lidera la clasificación histórica con 20 goles anotados a lo largo de seis participaciones mundialistas, mientras que Mbappé acumula 19 goles en apenas tres ediciones disputadas, colocándose a una sola anotación del argentino.

Detrás de ambos aparecen leyendas como Miroslav Klose, con 16 goles; Ronaldo Nazário, con 15; Gerd Müller, con 14; y Just Fontaine y Harry Kane, quienes registran 13 anotaciones.

La dimensión histórica de esta rivalidad resulta aún más llamativa considerando que Messi disputa probablemente el último Mundial de su carrera, mientras que Mbappé, con apenas 27 años, todavía podría disputar varias ediciones más del torneo.

Haaland se mete de lleno en la pelea por la Bota de Oro

El doblete de Erling Haaland frente a Brasil no solo impulsó a Noruega en la fase eliminatoria, sino que también colocó al delantero escandinavo en igualdad de condiciones con Messi y Mbappé en la lucha por el título de goleo.

Por su parte, Harry Kane continúa al acecho, mientras que jugadores como Mikel Oyarzabal, Ousmane Dembélé y Vinícius Júnior aún mantienen posibilidades de acercarse en caso de protagonizar actuaciones destacadas en las siguientes rondas.

Con varias de las máximas figuras del futbol internacional aún en competencia, la carrera por la Bota de Oro del Mundial FIFA 2026™ promete definirse hasta las últimas instancias del torneo, en una edición marcada por la histórica batalla entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y ahora Erling Haaland.