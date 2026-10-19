Mbappé firma doblete y Real Madrid golea 4-1 al Sevilla

La victoria de este domingo, correspondiente a la jornada 9, dejó al equipo de José Mourinho a un punto del Atlético de Madrid y a seis del Barcelona

El Real Madrid encontró en Kylian Mbappé la definición que necesitaba para superar al Sevilla y mantenerse en la persecución del Barcelona.

Con dos goles del francés y las aportaciones de Arda Güler y Yan Diomande, el conjunto blanco ganó 4-1 en el Santiago Bernabéu y subió al tercer lugar de LaLiga.

La victoria de este domingo, correspondiente a la jornada 9, dejó al equipo de José Mourinho a un punto del Atlético de Madrid y a seis del Barcelona, que el sábado venció 5-2 al Betis. El triunfo llegó sin Vinícius Júnior, quien comenzó a cumplir una suspensión de cuatro encuentros.

Mbappé combina habilidad y definición para marcar diferencia

Arda Güler abrió el marcador al minuto 30 con un zurdazo a la escuadra, después de un contragolpe en el que participaron Jude Bellingham y Diomande. El tanto dio ventaja al Madrid y abrió el camino para la actuación de Mbappé.

Al 37, el delantero francés recibió una asistencia de Bellingham, controló mientras giraba el cuerpo y utilizó un toque corto para superar a un defensor. Después dejó atrás al portero Odysseas Vlachodimos y convirtió el 2-0 con el que los locales llegaron al descanso.

El Sevilla estuvo cerca de descontar al inicio de la segunda mitad, pero Federico Valverde despejó cerca de la línea un remate acrobático de Félix.

Poco después, Mbappé fue derribado por Castrín dentro del área y, al minuto 63, cobró el penal con una definición a lo Panenka para completar su doblete.

Diomande responde al descuento del Sevilla

Manu Bueno acercó al conjunto visitante al minuto 80, aunque la posibilidad de una reacción duró poco. Dos minutos después, Diomande culminó una jugada individual con un potente disparo desde fuera del área para establecer el 4-1 definitivo.

El atacante marfileño cerró una actuación en la que también asistió a Güler en el primer gol. Su participación fue una de las respuestas ofensivas del Madrid ante la ausencia de Vinícius.

El brasileño cumplió el primero de cuatro partidos de sanción por tirar del cabello a un rival y encarar de forma agresiva al árbitro. En el cierre también regresó Éder Militão, quien ingresó al minuto 85 después de casi seis meses fuera por lesión.

La revisión del VAR a Güler genera discusión

Antes de abrir el marcador, Güler protagonizó una acción con Peque que fue revisada por el VAR por un posible codazo. La jugada no derivó en una expulsión y el mediocampista continuó en el encuentro.

Al ser consultado sobre el incidente, Mourinho evitó emitir una valoración y aseguró que no había podido ver imágenes que le permitieran analizar lo ocurrido.

El entrenador destacó, en cambio, el desempeño colectivo de su equipo, el control de la posesión y la calidad de las anotaciones. El Madrid terminó la jornada con tres puntos que le permiten reducir la distancia con el liderato antes de su próximo enfrentamiento con el Barcelona.