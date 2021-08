¿Mbappé al Madrid y Cristiano al PSG?

Kylian Mbappé (der.) y Cristiano Ronaldo (izq.) intercambiaron playeras en juego de la Euro 2020 FOTO: ESPECIAL

París Saint-Germain contrataría a Cristiano Ronaldo, en caso de que Real Madrid se lleve al francés Kylian Mbappé como refuerzo

Por: Luz Camacho

agosto, 16, 2021 09:58

MÉXICO.- El futuro de Kylian Mbappé está en el aire en el París Saint-Germain (PSG) y más ahora con la llegada del argentino Lionel Messi. Si el francés finalmente se va, el club parisino ya tiene en la mira a su posible reemplazo: Cristiano Ronaldo.

Mbappé acaba contrato con el PSG en la próxima temporada y su renovación sigue sin efectuarse, pues el deseo del futbolista de 22 años de edad es marcharse a jugar al Real Madrid, el equipo con el que ha soñado desde que era un niño.

El diario As asegura en su página web que Nasser Al-Khelaifi, presidente del conjunto francés "no sólo ha decidido no vender a Mbappé al Madrid este verano (no es una cuestión de dinero), sino que ya tiene preparado

el relevo de Kylian para la próxima temporada. El jugador francés acabará ahí su contrato y quedará libre para fichar por fin por el club blanco, dado que sigue sin renovar su compromiso con el PSG (finaliza en 2022)".

El citado medio señala que Mbappé saldrá del conjunto parisino gratis en 2022 y Cristiano Ronaldo rellenaría el vacío en una delantera espectacular que formaría junto a Neymar y Lionel Messi, el gran protagonista del presente mercado de fichajes de verano.

"Y Cristiano tendría un plus de motivación. Llegaría a París con 37 años y firmaría por dos más, justo para dejarlo con 39, que es la edad en la que tiene meditado dar un paso a un lado o irse a un futbol menos exigente, tipo Estados Unidos o Qatar", añade el periódico madrileño.

(Con información de laprensa.hn)