Mazatlán empata vs Querétaro en su último viernes botanero

Más allá del resultado, el encuentro marcó el fin de una etapa para el club sinaloense, al ser el último “viernes botanero” de Mazatlán en la Liga MX

Mazatlán FC y Querétaro igualaron 1-1 en el arranque de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido marcado por las decisiones arbitrales, el uso del VAR y la falta de contundencia de ambos equipos en el Estadio El Encanto.

El encuentro también tuvo un componente simbólico, ya que representó el último partido del tradicional “viernes botanero” de Mazatlán en la Primera División, cerrando una etapa característica en la programación del futbol mexicano.

Dos penales marcaron el rumbo del partido

El marcador se abrió al minuto 30, cuando Brian Rubio convirtió desde el punto penal para adelantar a los locales, tras una jugada que fue revisada por el VAR.

¡Gool de Mazatlán!



tras una revisión en VAR, Rubio convierte el penal en gol y abre el marcador#MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero

⁰@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



EN VIVO: https://t.co/n3l3Ryz4lX pic.twitter.com/ITcXqCbkbi — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 18, 2026

Sin embargo, la respuesta de Querétaro llegó antes del descanso. Al minuto 41, Alí Ávila también anotó desde los once pasos, emparejando el encuentro en un primer tiempo condicionado por las decisiones arbitrales.

¡Gool del Querétaro!



Los gallos empatan el marcador con un penal que Daniel Parra cobra y convierte#MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero

⁰@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



EN VIVO: https://t.co/n3l3Ryz4lX pic.twitter.com/y9OcTh4hvE — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 18, 2026

Dominio sin contundencia en la segunda mitad

Para el complemento, Mazatlán mantuvo mayor posesión del balón, pero no logró traducir ese control en oportunidades claras de gol.

Querétaro, por su parte, apostó por un juego más vertical y generó un mayor número de disparos, aunque con poca efectividad frente al arco rival.

El ritmo del partido fue intenso en medio campo, pero con escasas llegadas de peligro, lo que terminó por sellar un empate que reflejó la falta de contundencia de ambos conjuntos.

Las estadísticas dejaron ver un partido equilibrado:

Mazatlán tuvo mayor posesión con cerca del 58%, mientras que Querétaro fue más insistente al ataque con más disparos totales y tiros de esquina.

Ambos equipos registraron pocas llegadas claras, lo que explica que el marcador no se moviera en la segunda mitad.

El empate deja a Querétaro con 16 puntos en el lugar 13, mientras que Mazatlán permanece en el lugar 17 con apenas 12 puntos de la clasificación con escasas posibilidades de avanzar.

Con el torneo en su recta final, el resultado representa una oportunidad desaprovechada para ambos equipos, que necesitaban sumar de a tres para mantenerse en la pelea.

Más allá del resultado, el encuentro marcó el fin de una etapa para el club sinaloense, al ser el último “viernes botanero” de Mazatlán en la Liga MX, una tradición que durante años caracterizó sus partidos como local.

Así, entre un empate y sin victoria, el equipo despidió una de sus señas más distintivas dentro del calendario del futbol mexicano.