Una sanción de cinco puestos a Kimi Antonelli modificó la parrilla y colocó al piloto de Red Bull en la primera posición

El piloto Max Verstappen arrancará desde la primera posición en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula Uno, luego de que una penalización de cinco puestos impuesta a Kimi Antonelli modificara el orden de salida. El neerlandés había conseguido el segundo mejor tiempo en la clasificación, pero ahora tendrá la oportunidad de iniciar la carrera desde la pole position.

El piloto de Red Bull ha ganado dos de las tres ediciones anteriores del Gran Premio de Las Vegas, aunque nunca había comenzado desde el primer lugar. Esta vez, la sanción a su rival italiano le permitirá ocupar esa posición en la carrera nocturna de este sábado.

Antonelli pierde la pole por una sanción

Kimi Antonelli registró el mejor tiempo de la clasificación con una vuelta de 1:33.893, resultado que inicialmente lo colocó por delante de Verstappen. Sin embargo, el piloto de Mercedes deberá comenzar desde el sexto puesto debido a una penalización de cinco posiciones, después de que su escudería superara la asignación de motores permitida para la temporada.

George Russell, compañero de Antonelli, consiguió el segundo mejor registro, a 0.331 segundos del italiano, por lo que ocupará el segundo lugar de la parrilla. El británico ya sabe lo que significa ganar en este circuito, pues se llevó la victoria hace dos años.

“Creo que en general hemos sido muy competitivos”, comentó Russell. “Pero a Max lo teníamos en realidad esta mañana como el más rápido”.

Verstappen quedó a 0.258 segundos del tiempo de Antonelli. El cuatro veces campeón mundial consideró que su equipo realizó una buena sesión, pese a las dificultades que había experimentado durante las prácticas.

“Estoy tratando de entenderlo para intentar sacar lo mejor de ello este fin de semana”, explicó. “Creo que tuvimos una clasificación sólida. Ejecutamos bien. Mi primera vuelta en la tercera tanda fue prácticamente todo lo buena que puede ser. Creo que estar en la primera fila es muy bueno para nosotros”.

Verstappen tuvo roces con Russell y Colapinto

La jornada de clasificación también estuvo marcada por algunos incidentes en pista. Verstappen fue llamado ante los comisarios para explicar dos situaciones: un roce con George Russell y otro con el argentino Franco Colapinto. Finalmente, no recibió ninguna sanción.

Durante uno de los episodios, el neerlandés se cruzó delante de Russell y ambos pilotos llegaron a circular lado a lado. Sin embargo, los involucrados restaron importancia a lo ocurrido durante la conferencia de prensa posterior a la clasificación.

“No pasó nada”, afirmó Verstappen, mientras que Russell descartó que hubiera existido alguna confusión: “Creo que fue bastante claro”.

El piloto de Red Bull también había expresado su inconformidad con el comportamiento de su monoplaza durante las prácticas del jueves, cuando manifestó en dos ocasiones por radio que no estaba satisfecho con su rendimiento.

Antonelli buscará remontar desde el sexto lugar

El italiano, de 20 años y campeón de la Fórmula Uno en esta temporada, tendrá el desafío de intentar ganar en Las Vegas después de perder la primera posición de salida. Hasta ahora, ningún piloto ha conseguido llevarse la victoria en este circuito después de arrancar desde el tercer puesto o más atrás.

No obstante, Antonelli ya ha demostrado capacidad para remontar. En el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado el 5 de julio, transformó una salida desde el puesto 15 en una victoria. También logró avanzar del lugar 16 al tercero en Barcelona, el 14 de junio.

Pese a haber conseguido el mejor tiempo de la clasificación, el italiano reconoció que tuvo dificultades para encontrar sensaciones con el automóvil y trabajar con los neumáticos.

“Para mí fue una clasificación muy rara. Antes que nada, no pude hacer funcionar los neumáticos, cero sensación con el auto. El pedal del freno estaba muy largo, así que sufría en la frenada”, explicó.

Antonelli también relató que pensó que su última vuelta no sería suficiente para conseguir el mejor registro, aunque terminó beneficiándose del rebufo en el trazado de Las Vegas.

Ferrari queda fuera de la última tanda de clasificación

Otra de las sorpresas de la jornada fue el desempeño de Ferrari. Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes ocupan el cuarto y quinto lugar del campeonato mundial, respectivamente, no consiguieron superar la segunda sesión clasificatoria.

Leclerc tuvo problemas en la curva siete y no logró completar una última vuelta a tiempo para conseguir un registro que le permitiera avanzar a la tanda final. Por ello, el monegasco comenzará la carrera desde el puesto 11, mientras que Hamilton lo hará desde el 12.

Las condiciones del circuito de 6.2 kilómetros fueron diferentes a las registradas durante las primeras prácticas del jueves, cuando la lluvia y el pavimento mojado complicaron el trabajo de los pilotos. Para las sesiones del viernes, el asfalto ya estaba seco, lo que permitió obtener referencias más cercanas a las condiciones previstas para la competencia.

La carrera está programada a 50 vueltas y se espera que sea una de las más frías en la historia de la Fórmula Uno. El pronóstico contempla una temperatura de alrededor de ocho grados Celsius durante la competencia nocturna.