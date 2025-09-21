Max Verstappen logra pole tras caos en clasificación

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 logró llegar en la primera posición en la ronda de clasificación para el Gran Premio de Baku

El piloto neerlandés de Red Bull firmó su cuadragésima sexta pole en la Fórmula 1 tras dominar la clasificación que duró más de 2 horas.

En la segunda posición de la parrilla se encontrará el español Carlos Sainz, quien compite por Williams, seguido de Liam Lawson.

Oscar Piastri arrancará en noveno, desde la quinta fila, luego de protagonizar un fuerte choque contra un muro de contención en la carrera.

Sin embargo, este día se escribió un nuevo récord debido a que esta carrera de clasificación alcanzó la mayor cantidad de banderas rojas en la historia de la Fórmula 1, con un total de seis. Aparte de Piastri, los accidentes en la pista callejera fueron protagonizados por Hulkenberg, Albon, Bearman, Leclerc y Gasly.

Full footage of Franco Colapinto's accident in Q1, which caused the third red flag and ended Q1!#F1 #Formula1 #AzerbaijanGPpic.twitter.com/etKswInfaA — Extreme Cars (@extremecars__) September 20, 2025

La carrera se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre a las 5:00 horas.