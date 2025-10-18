Max Verstappen gana la pole de la Sprint en el GP de Austin

El cuádruple campeón del mundo saldrá desde la 'pole' este sábado en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula 1

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la 'pole' este sábado en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas); donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) arrancarán sexto y séptimo, respectivamente.

Verstappen, de 28 años, dominó este viernes la calificación reducida ('sprint shootout') al cubrir, en la decisiva tercera ronda (SQ3) y con el (en este caso) preceptivo neumático blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 143 milésimas; superando a los dos pilotos de McLaren.

El inglés Lando Norris acabó segundo, a 71 milésimas de 'Mad Max'; y el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 22 puntos sobre el anterior- tercero, a 380.

El doble campeón mundial asturiano se quedó a 767 milésimas de Verstappen y superó en sólo una a su compatriota, el madrileño Sainz, séptimo en la parrilla de este sábado.

Let's take a look at our #F1Sprint grid for tomorrow! 😮‍💨



Our top three in the championship will line-up in the first three places 👊#F1 #USGP pic.twitter.com/FB4GW4G1ZH — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Ambos saldrán justo por detrás del sorprendente alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) -cuarto este viernes- y del inglés George Russell (Mercedes).

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton sale octavo, por delante del tailandés Alex Albon -el compañero de Sainz en Williams- y del otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc.