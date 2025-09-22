Max Verstappen gana Gran Premio de Azerbaiyán

George Russell se posicionó en segunda posición con Mercedes, mientras que Carlos Sainz acabó en tercera posición con Williams

El piloto holandés Max Verstappen celebra tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, celebrado en el circuito urbano de Bakú.

Verstappen, elevó a 67 su tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría al ganar en la pista por delante del inglés George Russell.

A pesar de que Oscar Piastri abandonó la pista tras sufrir un accidente en la primera vuelta, sigue liderando la tabla con 324 puntos.

Drama on the first lap! 😵



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

El debutante italiano Andrea Kimi Antonelli acabó cuarto, un puesto por delante de Liam Lawson, quien logró su mejor resultado de su carrera.

Por detrás de Norris se clasificó, en octava posición, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton que cruzó la meta solo por delante de su compañero tifosi, Charles Leclerc

El siguiente Gran Premio se disputará el próximo 5 de octubre en el circuito urbano de Singapur.

Momento emotivo en premiación

Sin embargo, un momento que conmovió a todos los que forman parte de la Formula 1 fue la presencia de la abuela de Max, quien llegó hasta las lágrimas al ver a su nieto en la primera posición.