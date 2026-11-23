El neerlandés partió desde la pole position, resistió constantes embates desde el arranque y logró despegarse en la última vuelta de Lando Norris

Max Verstappen no cedió ante nadie el sábado por la noche y se impuso en las 50 vueltas para conquistar el Gran Premio de Las Vegas por tercera vez en cuatro años, en una prueba vibrante que registró 35 cambios de líder.

El neerlandés partió desde la pole position, resistió constantes embates desde el arranque y logró despegarse en la última vuelta de Lando Norris.

"Recuerdo haber ganado una carrera así, cuando jugaba (el videojuego de) Mario Kart", comentó Verstappen tras la bandera a cuadros.

Una batalla constante en la punta

La competencia tuvo múltiples aspirantes al triunfo. George Russell fue el primero en exigir a Verstappen con varios rebases, aunque el tetracampeón recuperaba la punta segundos después.

Red Bull apostó por contener a Russell desde el inicio, e incluso pidió dos veces por radio a Isack Hadjar que aflojara tras colocarse segundo; Hadjar lideró brevemente en la novena vuelta antes de ceder el paso a Verstappen y vio mermadas sus opciones, y su rol de apoyo, tras dañar su alerón delantero en un reinicio en la vuelta 26.

El duelo entre Verstappen y Russell llegaba precedido por su cruce en las prácticas del viernes, que derivó en una citación ante los comisarios, y por movimientos en la vuelta de formación donde Russell se puso al frente pese a largar detrás de la pole. Russell cayó al cuarto lugar en la vuelta 41, recuperó el tercero y golpeó una barrera a tres giros del final para terminar noveno.

Posteriormente, el actual campeón de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, retó a Verstappen, pero perdió ritmo en la vuelta 46 y quedó expuesto ante Norris, campeón de 2025.

Antonelli finalizó cuarto, detrás de Oscar Piastri, tercero. Norris aceptó el segundo puesto: "Esta no era una carrera que tratáramos de ganar. No había oportunidad de que pudiéramos lograrlo hoy. El segundo lugar era lo mejor, y lo conseguimos, así que estoy contento".

Contrastes latinoamericanos y tropiezos

En el resto del pelotón, el argentino Franco Colapinto cerró en el sexto lugar. Lewis Hamilton, siete veces monarca, sufrió una sanción de diez segundos en la vuelta 12 por ganar ventaja fuera de pista y chocó en la vuelta 38 con su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, para concluir séptimo.

Por su parte, el mexicano Sergio "Checo" Pérez abandonó tras chocar en una curva con el brasileño Rafael Camara. "Hablé con Camara y dice que no me vio, desafortunadamente. Estaba a su lado y él básicamente tomó la curva como si yo no estuviera ahí, intenté evitarlo pero ya era tarde", explicó Pérez.