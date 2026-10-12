Max Verstappen conquista el Gran Premio de Singapur

El cuatro veces campeón, Max Verstappen, ganó el nocturno Gran Premio de Singapur, disputado este domingo en el circuito urbano de Marina Bay

El neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing, se adjudicó este domingo la victoria en el Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula Uno, disputado en el exigente circuito urbano de Marina Bay, tras liderar de principio a fin una carrera marcada por la estrategia y las altas temperaturas.

Partiendo desde la pole position, Verstappen mantuvo el control de la competencia a lo largo de las 62 vueltas programadas y cruzó la meta con un tiempo de 1:42:00.785, consiguiendo así su primera victoria en el trazado singapurense y sumando 25 puntos para la clasificación del campeonato.

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, finalizó en la segunda posición, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, de Mercedes, completó el podio tras una sólida remontada en la fase final de la carrera.

Con este resultado, Verstappen cerró un fin de semana dominante en Singapur, donde además obtuvo la pole position y se impuso en la carrera sprint celebrada el sábado, consolidando el buen momento de Red Bull en la recta final de la temporada.

La competencia se desarrolló bajo la iluminación artificial característica de Marina Bay, uno de los circuitos más demandantes del calendario por su combinación de humedad, calor y estrechos márgenes de error. El neerlandés resistió la presión inicial de Leclerc y posteriormente administró la ventaja para asegurar el triunfo.

Detrás de los tres primeros clasificados finalizaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton concluyó en la sexta posición con Ferrari.

El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en el sitio decimoctavo.

La victoria también representa un logro simbólico para Verstappen, al producirse en su Gran Premio número 250 dentro de la Fórmula Uno y en un escenario donde nunca había conseguido subir a lo más alto del podio.

Con el resultado de Singapur, la lucha por el campeonato entra en su fase decisiva, aunque Kimi Antonelli mantiene una ventaja importante en el liderato del Mundial de Pilotos cuando restan pocas fechas para el cierre de la temporada 2026.