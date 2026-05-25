Max Dowman hace historia con Arsenal como el titular más joven

El futbolista de 16 años inició ante Crystal Palace y rompió un nuevo récord con el Arsenal en la última jornada de la temporada

El juvenil Max Dowman volvió a hacer historia este domingo al convertirse en el jugador más joven en ser titular en un partido de la Premier League con el Arsenal.

El extremo saltó al campo con apenas 16 años y 144 días de edad durante el encuentro frente al Crystal Palace, correspondiente a la última jornada de la temporada.

Dowman sigue rompiendo récords con Arsenal

La aparición del joven futbolista representa otro logro destacado dentro de una temporada en la que ya ha establecido varias marcas históricas.

En marzo pasado, Dowman se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Premier League tras marcar en tiempo añadido durante la victoria 2-0 del Arsenal sobre el Everton.

Aquel encuentro lo disputó ingresando desde el banquillo, pero ahora dio un paso más al aparecer por primera vez como titular con el conjunto londinense.

El juvenil inglés también rompió un récord esta temporada en la UEFA Champions League.

Con 15 años y 308 días, Dowman se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido del torneo europeo luego de entrar de cambio en un duelo frente al Slavia Praga durante noviembre.

Su irrupción ha generado gran expectativa dentro del Arsenal y entre aficionados del futbol inglés, quienes lo consideran una de las principales promesas del club.

El juvenil aún cursa la secundaria

A pesar de sus logros en el futbol profesional, Dowman todavía cursa estudios de secundaria.

Debido a las regulaciones de la Premier League para jugadores menores de 18 años, el joven debe cambiarse y prepararse en un vestidor separado del resto de integrantes del primer equipo durante entrenamientos y partidos.

El partido ante Crystal Palace también marcó un momento especial para el Arsenal, que celebrará oficialmente el campeonato de la Premier League al finalizar el encuentro.

Los Gunners levantarán el trofeo frente a su afición después de cerrar la temporada como campeones del futbol inglés.