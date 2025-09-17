Mavericks y Pistons jugarán en México el 1 de noviembre

Este duelo será el número 34 de la liga que se realiza en este país desde 1992, en el más reciente, efectuado el año pasado

La NBA anunció que Dallas Mavericks y Detroit Pistons jugarán el NBA Mexico City Game 2025 en la Arena Ciudad de México el 1 de noviembre.

"Los Mavericks y los Pistons son dos equipos emocionantes que cuentan con una mezcla de estrellas establecidas y en ascenso. Esperamos darles la bienvenida en México y celebrar una vez más el 'Día de Muertos' con los apasionados fanáticos de la NBA en este país y de toda América Latina", afirmó Raúl Zárraga, vicepresidente sénior y jefe de operaciones de la NBA Latinoamérica.

Este duelo será el número 34 de la liga que se realiza en este país desde 1992, en el más reciente, efectuado el año pasado, se enfrentaron los Miami Heat y los Washington Wizards.

Para Mavericks, que fueron campeones de la NBA en 2011, éste será su octavo partido en México.

Rick Welts, CEO del equipo de Dallas, que cuenta con Anthony Davis, 10 veces All-Star, y Klay Thompson, cuatro veces campeón de la liga, como sus principales estrellas, compartió su alegría por la oportunidad de que el nombre de su franquicia mantenga su crecimiento internacional.

"Nos enorgullecemos de que los Mavericks y nuestros seguidores reflejen la creciente globalización del baloncesto y la NBA. La vitalidad de la Ciudad de México y la pasión de sus fanáticos la convierten en el lugar perfecto para albergar estos juegos internacionales", subrayó Welts.

Pistons, una de las franquicias más tradicionales de la liga que suma tres títulos en su historia, jugarán por tercera vez en este país.

Este quinteto está liderado por Cade Cunningham y una camada de talentosos jóvenes que incluye a Jalen Duren, Jaden Ivey, Ausar Thompson e Isaiah Stewart.

"Jugar un partido de temporada regular en la Ciudad de México será una gran experiencia para nuestros jugadores y entrenadores. Esperamos mostrar nuestro baloncesto a una audiencia internacional y a una base de fanáticos apasionados y crecientes de la NBA en México", puntualizó Trajan Langdon, presidente de operaciones de Detroit.

El 'NBA Mexico City Game 2025' se transmitirá en vivo en México, América Latina y todo el mundo. Llegará a más de 200 países por televisión, medios digitales y redes sociales.