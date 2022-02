Mauricio Doehner y Tigres ¡quieren revancha contra Bayern!

Foto: Alejandro Aguirre

El dirigente felino habló sobre la posibilidad de este duelo amistoso ante el histórico club bávaro

Por: Alejandro Aguirre

febrero, 21, 2022 22:13

Nuevo León.- "Es un sueño que tenemos, se estudia la posibilidad, sería algo muy padre, después de la final del mundial de clubes nos merecemos una revancha. Está avanzada (La negociación) y espero en Dios que se dé, nos merecemos una revancha".

En tales términos se expresó el dirigente de los Tigres Mauricio Doehner, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los felinos enfrenten al Bayern Múnich, mientras que el estratega felino Miguel Herrera, dijo que: "Es una posibilidad, para nosotros es un sueño jugar un partido de esos, ya se dio una vez en el mundial de clubes, sería un muy bonito partido, pero hay que esperar a que se haga realidad primero.

Por otra parte, ambos personajes, quienes fueron invitados de la UANL a la inauguración de la Cátedra Osvaldo Batocletti Ronco, hablaron también sobre el paso de los Tigres que hilvanan seguidilla de cuatro triunfos. "La idea es lograr buenos resultados, los cambios llevan tiempo y creo que poco a poco se van dando, me gusta lo que veo y estoy optimista y con trabajo y dedicación las cosas van saliendo. Sin duda además hay método, y hay equipo y liderazgo, Miguel Herrera lo está haciendo muy bien", expresó Mauricio.

Además, se extendió: "Estamos en la báscula cada ocho días y nuestra mayor gratificación es darle alegrías a la gente, a la afición que tanto esfuerzo hace por pagar un boleto, por estar ahí presente, por apoyar a su equipo, por viajar con el equipo, por rifársela con el equipo, y lo mejor que podemos hacer es dar satisfacciones, siempre quisiéramos hacerlo, hay veces que se da, veces que no, pero por ganas nunca vamos a quedar".

Al respecto, "El Piojo" dejó en claro que: "Falta mucho, está empezando, estamos en un buen proceso, ve la gente un equipo entregado, un equipo que le gusta el arco rival que genera espectáculo, pero falta lo importante que acá es avanzar fechas, llegar a la liguilla, a las finales, levantar el título, vamos paso a paso. Hemos generado una gran competencia interna, inicio con un cuadro y termina otro y los que entran lo hacen como gran revulsivo".

Y SOBRE EL NUEVO ESTADIO

Mauricio Doehner también habló sobre el nuevo estadio de Tigres: "Estamos trabajando en eso, la idea es que cuando esté toda la información darla a conocer, ahorita hay que hacer trabajo de carpintería y de tubería, eso no se nota, pero se está avanzando en eso. La idea es iniciarlo lo antes posible, no quiero dar una fecha porque no me quiero adelantar a que no esté la tubería, la cañería y todo lo que no se ve".