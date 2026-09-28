Matt Fitzpatrick gana en Francia su cuarto título de 2026

El golfista inglés se coloca por encima del resto de los jugadores de los principales circuitos y fortalece su posición entre las figuras más destacadas

Matt Fitzpatrick confirmó su dominio durante 2026 al conquistar este domingo el Abierto de Francia y convertirse en el primer golfista que alcanza cuatro títulos en lo que va de la temporada.

El inglés, de 32 años y cuarto del ranking mundial, administró la ventaja construida durante las primeras tres rondas para terminar con un acumulado de 20 golpes bajo par en Le Golf National, ubicado en Saint-Quentin-en-Yvelines, a las afueras de París.

Fitzpatrick controla la ventaja en la última ronda

Aunque no mostró la misma contundencia de las jornadas anteriores, Fitzpatrick cerró con una tarjeta de 70 golpes, uno bajo par, suficiente para imponerse con tres impactos de diferencia.

El campeón completó el torneo con recorridos de 65, 64, 65 y 70 golpes, para un total de 264. Su regularidad durante los primeros 54 hoyos le permitió afrontar la ronda definitiva con cinco golpes de ventaja y soportar la presión de sus perseguidores.

El triunfo representa el undécimo título de Fitzpatrick en el circuito europeo, dentro de un palmarés que también incluye el Abierto de Estados Unidos de 2022, hasta ahora el único major de su carrera.

Ángel Hidalgo consigue su mejor resultado desde 2024

El español Ángel Hidalgo terminó en la segunda posición con 17 bajo par, su mejor resultado desde que obtuvo el campeonato en Madrid en octubre de 2024.

Además del segundo lugar, su actuación le permitió conseguir un boleto para la edición 155 del Abierto Británico, programada para el próximo año.

La tercera posición fue compartida por el español Eugenio Chacarra, los franceses Matthieu Pavon y Tom Vaillant y el noruego Kristoffer Reitan, todos con un acumulado de 15 bajo par.

Chacarra comenzó la última ronda con cuatro birdies en sus primeros seis hoyos, rendimiento que le permitió colocarse momentáneamente a dos golpes del líder.

Mientras Fitzpatrick encontraba dificultades para alcanzar los greens y permanecía sin bajar del par, el español mantuvo abierto el torneo. Reitan también se incorporó a la disputa y aumentó la presión sobre el inglés.

Sin embargo, dos errores de Chacarra en el hoyo 13 derivaron en un doble bogey que terminó con sus posibilidades de pelear por el campeonato. Hidalgo apareció entonces como el principal perseguidor, pero Fitzpatrick conservó margen suficiente para cerrar la competencia sin poner en riesgo la victoria.

Cuatro títulos en una temporada sobresaliente

El campeonato en Francia se suma a las tres victorias que Fitzpatrick había conseguido este año en el PGA Tour: el Valspar Championship, el RBC Heritage y el Zurich Classic de Nueva Orleans.

En el RBC Heritage derrotó a Scottie Scheffler durante un desempate, mientras que en el Zurich Classic compartió el título con su hermano menor, Alex Fitzpatrick.

Con cuatro trofeos en la temporada, el golfista inglés se coloca por encima del resto de los jugadores de los principales circuitos y fortalece su posición entre las figuras más destacadas del golf internacional en 2026.