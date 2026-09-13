Matias Almeyda llega invicto ante Vucetich al Clásico Regio 143

La rivalidad entre ambos comenzó en el Apertura 2015, cuando Almeyda inició su aventura en el futbol mexicano al dirigir al frente de Chivas

Hay duelos que trascienden la cancha y, rumbo al Clásico Regio 143, el que protagonizarán Matías Almeyda y Víctor Manuel Vucetich tiene un ingrediente especial.

El argentino puede presumir de una estadística que juega a su favor: jamás ha perdido ante Vucetich en la Liga MX.

Desde aquel primer enfrentamiento en el futbol mexicano, en el Apertura 2015, Almeyda ha encontrado la fórmula para salir bien librado cada vez que se cruza con el experimentado estratega mexicano.

Almeyda domina el historial ante Vucetich

El saldo es contundente: tres victorias y dos empates, en cinco enfrentamientos entre ambos entrenadores.

Y no solamente se trata de resultados. La diferencia también aparece en el marcador, pues los equipos dirigidos por Almeyda han conseguido cinco goles, mientras que los conjuntos de Vucetich apenas han podido marcar uno.

Es decir, en cinco capítulos de esta historia, el dominio estadístico pertenece claramente al argentino.

La rivalidad entre ambos comenzó en el Apertura 2015, cuando Almeyda inició su aventura en el futbol mexicano al dirigir al frente de Chivas.

Desde entonces, los caminos de ambos entrenadores se cruzaron en distintas ocasiones, hasta llegar a un momento particularmente recordado en el Clausura 2017, cuando un resultado adverso ante el equipo dirigido por Almeyda terminó influyendo en la salida de Vucetich.

El Clásico Regio los coloca frente a frente

Han pasado los años y el futbol los vuelve a poner frente a frente.

Ahora, el escenario es todavía más atractivo: Almeyda dirige a Rayados y Vucetich está al frente de Tigres, por lo que su enfrentamiento tendrá como marco nada menos que el Clásico Regio.

Para Vucetich, el Clásico Regio 143 representa la oportunidad de romper una estadística que hasta ahora favorece completamente a Almeyda.

Para el argentino, en cambio, se trata de mantener una racha que ha resistido cinco enfrentamientos y que le permite llegar al duelo con la confianza de nunca haber caído ante el llamado “Rey Midas”.

Una racha en juego por el dominio de Nuevo León

Pero en un clásico, las estadísticas solamente sirven como antecedente. Cuando el balón ruede, la historia comenzará de nuevo.

Y esta vez, con Rayados y Tigres de por medio, Almeyda buscará mantener su dominio particular, mientras Vucetich tendrá la posibilidad de escribir un capítulo completamente diferente en esta historia.

El Clásico Regio 143 está servido. Y entre los dos estrategas hay una cuenta que todavía favorece al argentino.