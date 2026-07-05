Matías Almeyda debuta en Rayados con empate contra Atlante

El partido fue una puesta a punto para el debut del Monterrey en el Apertura 2026, el cual será el sábado 18 de julio a las 19:00 horas frente a Santos

Este sábado, los Rayados de Monterrey realizaron su segundo partido de preparación frente a Atlante en el Centro de Entrenamiento El Barrial.

Con 4 tiempos de 30 minutos, el equipo albiazul y los Potros de Hierro empataron 1-1.

El director técnico Matías Almeyda pudo ver a sus jugadores en diferentes etapas y formas de juego.

El partido fue una puesta a punto para el debut del Monterrey en el Apertura 2026, el cual será el sábado 18 de julio a las 19:00 horas frente a Santos en el Estadio BBVA.

Con Luis Cárdenas, Erick Aguirre, Stefan Medina, Carlos Salcido, Gerardo Arteaga, Cristian Reyes, Óliver Torres, Jorge “Corcho” Rodríguez, Luca Orellano, Jesús “Tecatito” Corona y Roberto de la Rosa, comenzaron el partido los dirigidos por Matías Almeyda.

Cristian Reyes fue el primer jugador peligroso al llegar a línea de fondo y mandar un centro por izquierda, pero el remate de Roberto de la Rosa terminó en las manos del arquero contrario.

Con un disparo cruzado dentro del área, Atlante se puso en ventaja en el marcador.

“Corcho” Rodríguez le hizo un pase filtrado a Luca Orellano. Tras un recorte dentro del área, sacó un potente disparo que pasó muy cerca de la portería rival.

Orellano, de nuevo, recibió un centro de Óliver Torres minutos más tarde y, de primera intención, disparó cruzado, pero el balón se estrelló en el poste.

Erick Aguirre y Luis Cárdenas se retiraron del partido en el segundo tiempo, ingresando César Ramos y César Bustos.

César Bustos asistió a Roberto de la Rosa que sacó un disparo cruzado que pasó cerca del poste.

Cristian Reyes disparó con fuerza desde fuera del área, pero su potente disparo fue atrapado por el arquero de Atlante.

En el tercer tiempo, Matías Almeyda realizó cambios en la alineación: entraron Luis Reyes, Alonso Aceves, Víctor Guzmán, Sebastián Rodríguez, Fidel Ambriz, Iker Fimbres, César Garza, Aldo Patricio De Nigris y Uroš Djurdjević.

Luis Reyes, tras un centro de Fidel Ambriz, controló con el pecho y remató de volea, pero el balón se fue desviado sobre la portería rival.

Con un remate potente de media distancia, César Garza falló tirado al lado.

Con un potente disparo a primer poste en un cobro de tiro libre que venció al arquero, Iker Fimbres empató el partido en El Barrial.

Los Rayados continúan con su trabajo de pretemporada de cara a su debut en el Torneo Apertura 2026.

El Monterrey jugará el sábado 11 de julio, a las 9:30 horas, contra el Sporting de Costa Rica, en el Estadio BBVA, en el último juego de preparación previo al inicio del torneo.