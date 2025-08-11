Mateo Chávez debuta con asistencia con AZ Alkmaar en Eredivisie

El jugador surgido en las fuerzas básicas de Chivas, Mateo Chávez debutó con asistencia al ingresar al segundo tiempo en la Eredivisie con el AZ Alkmaar

El joven futbolista mexicano Mateo Chávez tuvo un debut soñado en la Eredivisie este domingo, al ingresar de cambio y asistir en la goleada del AZ Alkmaar frente al FC Groningen, en un encuentro disputado en el AFAS Stadium.

Chávez, surgido de las fuerzas básicas de Chivas, vio sus primeros minutos en la liga neerlandesa al entrar al minuto 77 en sustitución del defensor Mees de Wit. En tan solo 14 minutos sobre el terreno de juego, el “Tiloncito” dejó una grata impresión tanto en labores defensivas como en su proyección ofensiva.

El momento destacado del mexicano llegó en los minutos finales, cuando desbordó por la banda, superó a su marcador y asistió con una precisa diagonal retrasada al irlandés Troy Parrott, quien definió con un disparo colocado al ángulo para sellar el triunfo del AZ.

Este encuentro marcó el segundo juego oficial de Chávez con el club, luego de haber tenido actividad previamente en un duelo de la UEFA Conference League.